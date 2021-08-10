'Milletin gönlünü Çaldın sen; Tayyip Erdoğan!'

Senin gibi görülmedi. Mecnun bir Leyla’nın, Ferhat bir Şirin’in, Kamber bir Arzu’nun gönlünü çalmıştı. Sen milletin ekseriyetinin gönlünü çaldın! Ümmetin ekseriyetinin gönlünü çaldın. Denizin altını çaldın tünel açtın, yol yaptın; sesimizi çıkarmadık.

Dağlardan taşları çalıp denize indirdin, kuşun konmadığı denize uçak kondurdun; sesimizi çıkarmadık. Dağları, taşları deldin, kargacık burgacık yolları viyadüklerle doğrulttun; sesimizi çıkarmadık. Hastane lazım olan yerlere hastane, hava alanı lazım olan yerlere hava alanı, okul lazım olan yerlere okul?.. Yakında, Karadeniz ile Marmara arasından toprak almaya da başlarsın... Çalışmaya alışan zapt olunur mu? Merak etme, suskunluğumuz seni aldatmasın; 2023’te sesimizi nasıl yükselteceğimizi göreceksin.



Nereden buluyorsun bu paraları?



Nereden alıyorsun?



Gönül sahibi olan Dr. Devlet Bahçeli’nin bile gönlünü çaldın!



Senin gönül mıknatısın ne kadar güçlü!



Bi Kılıçzaroglu ile Temelli Karamollaoğlunun gönlünü çalamadın. Onların gönlü bakırdan mıdır nedir; mıknatısın tutmuyor?! Filistinli çocuk görünce kollarını açıp sana koşar. Down sendromlu çocuklar sana koşar. Somalili, Boşnak, Kenyalı, Doğulu /Batılı çocuklar sana koşar.



Fakir seni sofrasına buyur eder, yüksünmez, burnu sümüklü çocuklarla oturur yemek yersin. Zenginin sofrasında ise Hakkı söylersin. Biz görmedik de, dünya gördü mü bilmem, tabuta sizin kadar omuz veren bir lideri? Ölülerin bile gönlünü çaldın!



İnsanlar arasında gezerken bir çocuğun elini öpecek kadar mütevazı, devletler arasında gezerken dünyanın müstekbirlerine ayar verecek kadar imanlı, cesur ve kararlısın. İstiklal Harbinde(Türk Yunan Savaşı) beş bin küsur şehit vererek Türkiye’yi ancak Yunan’dan kurtarmışken, 15 Temmuz’da, gönlünü çaldıklarını meydanlara davet ettin; iki yüz elli şehitle memleketi bütün müstevlilerden kurtardın. Sahi; ne yapıyorsun bu kadar çalışma ile kazanılanları diye düşünürken, tuttun biriktirdiklerini ABD ile İsrail’in suratına çaldın...



Seni gidi seni...



Demek sen, bir de tuttun, 129 ülkenin idarecilerinin gönlünü çaldın öyle mi?



Yahu, yarasa tüyü mü var sende?



Bir çalmadığın ömrümüzden ömür kaldı.



İnşaallah onu da çalarsın da, daha uzun süre iktidarda kalırsın.



Çünkü, Allah’ın izni keremiyle, daha çok maya çalacağın hizmetler seni bekliyor...



Başkaları çaldı, sefil yaşadık; sen çal da adam gibi yaşayalım, mutlu olalım inşaallah...