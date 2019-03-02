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"Milletin emrinde olanlar yine kazanacaklar"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar"- "Terör örgütlerini kurutuyoruz. Allah'ın izniyle bu ülkemizde bir terörist bile kalmayacak. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz"

02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
"Milletin emrinde olanlar yine kazanacaklar"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında, MHP'nin Erdemli Belediye Başkan adayı Mükerrem Tollu'nun seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Elvan, birlik ve beraberliğin sürmesi halinde zaferin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Elvan, "Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı çıkan millet tarafından kurulduğunu aktaran Elvan, "Bu süreçte siyasi partiyim diye çıkıp, talimatını Kandil'den alanlar oldu. Bu süreçte, terör örgütü uzantısı olan partilerle işbirliği yapan partiler oldu. Sizlerin istikameti asla onların istikameti değildir. Sizler, bu ülkenin istiklali, istikbali için mücadele eden kardeşlerimizsiniz. Sizler gerçek vatanseverlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

- "Terör örgütlerini kurutuyoruz"

Teröre karşı her türlü mücadelenin verildiğini anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Kendi imalatımız olan, yüzde 100 yerli olan silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız, o teröristleri inlerinden başını çıkardıkları anda tepelerine iniyor. Sadece tepelerine inmiyoruz, onların inlerine de girdik. Terör örgütlerini kurutuyoruz. Allah'ın izniyle bu ülkemizde bir terörist bile kalmayacak. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz."

Elvan, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde Mersin'de başarılı olmakta kararlı olduklarını dile getiren AK Parti ve MHP teşkilatlarının gece, gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Tollu ve diğer ittifak adayları için destek isteyen Elvan, belediyelerin, merkezi hükümetle işbirliği halinde kenti ve ilçeleri geliştirmek için çalışacağını söyledi.

Konuşmasında, 2018 yılında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara da yer veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu BaşkanıElvan, "Yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2018'de kur üzerinden bir saldırıyla karşı karşıya kaldık ancak derhal tedbirlerini aldık. Allah'ın izniyle çok iyiye gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte de çok daha iyi olacağız." dedi.

Tollu da Erdemli'yi Mersin'in en çok gelişen ilçelerinden biri haline getirdiklerini belirterek belediyeyi yeniden kazanmaları halinde proje ve çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Elvan, Tollu, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkan adayları seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Elvan, AK Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak ile merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi ile merkez Toroslar ilçesi Yeni Mahalle'de de halkla ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti ve sorunları dinledi.

AK Parti Mersin milletvekillerinin ve parti teşkilatlarının eşlik ettiği Elvan, Mersin Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinliğe de katıldı.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
  1. Lütfi Elvan
  2. Mersin

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