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"Milletimizin yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım, bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:01
"Milletimizin yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım, bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen "Türkiye Diyanet Vakfı Tanıtım Toplantısı"nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada Hazreti Peygamberin, "Kazancın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir" hadisini hatırlatarak, İslam'da helalinden rızık elde etmek için çalışmanın teşvik edildiğini belirtti.

Başkan Erbaş, geçen ağustos ayında yerli ürünlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için bütün il ve ilçe müftülüklerine bir genelge gönderdiklerini hatırlatarak, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım. Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaretin ve helal kazancın önemine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Nasılki işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermenin önemini anlatıyorsak sizlerin de onlara emanet ettiğiniz işe sahip çıkmasını da anlatıyoruz. İşçi ve işveren münasebetleri çok önemli, herkes görevini yerine getirecek."

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Osman Tıraşçı, Burhan İşliyen ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:01
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş

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