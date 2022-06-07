'Milletimizin sahipsiz olmadığını mutlaka göstermeliyiz!'

Hani hatırlarsınız; ABD’nin yeni başkanı JOE Biden, daha seçilmeden önce bir konuşmasında, “ben Türkiye’de muhalefetle birlikte Erdoğan’ı devireceğim” mealinde bir cümle sarf etti!!

O, günler de çok dikkat ettim, Türkiye’de bir iki cılız açıklamanın dışında, Ak Parti kanadı hariç, diğer hiçbir siyasi kimseden doğru dürüst bir tepki ve bir açıklama görmedim maalesef...

İsterseniz, konuya biraz da tersinden bakalım: Mesela farz edin ki, şu anda Türkiye’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP, Erdoğan’ın yerinde iktidarda olmuş olsaydı ve ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden böyle bir açıklama yapmış olsaydı, Türkiye’de yine herkes böylesine sessiz sakin kalır mıydı?

Kesinlikle zannetmiyorum, Türkiye’de birçok kesim ve çevre tepki göstererek, sen kimsin? Türkiye’nin iç işlerine nasıl karışıyorsun? Sen hangi cüretle böyle konuşursun diye günlerce Türkiye’de çeşitli açıklamalar ve tepkiler günlerce yükseliyor.

Peki, Ak Parti lideri R.Tayyip Erdoğan söz konusu olunca; Ak Parti ve MHP kurmayları dışında, diğer siyasi kesimlerde bir iki cılız açıklamadan başka hiçbir kesim doğru dürüst bu konuyu pek dikkate almadı maalesef. Sanki bu ülkede yalnız R.Tayyip Erdoğan yaşıyor ve onlar bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi bir sessizliğe büründü bütün siyasi muhalefet partileri.

“Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’in, İP’ ve HDP’den sonra 6’lı masanın diğer ortaklarından olan Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne ziyareti ele alındı.”

Yani mevcut manzarada anlaşılan şu ki; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, Joe Biden’in seçimler öncesi söylediği Erdoğan’ı muhalefetle beraber devireceğim talimatını adım adım millet ittifakı bileşenleri ile görüşerek göstere göstere gerçekleştirmeye çalışıyor…

Düşünebiliyor musunuz; bir Büyükelçi görev sınırlarını aşarak, Türkiye’deki mevcut iktidarı 2023 seçimlerinde devirip, yerine kendi istedikleri gibi bir kukla iktidar kurup, Türkiye’yi bir yüz yıl daha esir almak için, tüm muhalefet partilerini geziyor, görüşüyor ve hiçbir kesimden bu duruma karşı doğru dürüst bir tepki gelmiyor ABD’nin bu sınır tanımaz aymazlığıma karşı. Son dört / beş aydır yaptıkları fahiş zamlarla adeta milleti canından bezdiren bazı zincir marketler dahi muhalefet liderleri ile görüştüğü söyleniyor her gün ulusal basında.

İşte böylesine karmaşık bir dönemde, milletimizin hayrına olmayan bu kirli ve sinsi siyasi trafiğe karşı milletimizden maalesef beklenen bir tepki henüz yükselmedi. Son 38 yılda, asker, polis ve sivil vatandaşlarımız olmak üzere PKK teröründe dolayı en az 45 bin ŞEHİDİMİZ var ve ana muhalefet partisi lideri PKK terörüne ve yandaşlarına en ufak bir tepki dahi göstermiyor ve topyekûn bu söz konusu kesim hep bir ağızdan son 20 yıldır Türkiye’yi baştan aşağı imar eden ve 80 yıldır ancak % 20’lerde olan Türkiye’nin savunma sanayini şu anda % 85’lere çıkaran ve adeta PKK ve diğer terör örgütlerinin kökünü kurutmak için gece gündüz mücadele veren R.Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partiye birileri durmaksızın saldırmaya çalışıyorlar.

Hop dedik beyler durun bakalım; biz 1975’in Ak saçlı Akıncıları daha ölmedik ve hayattayız. Bu vatan, bu din, bu bayrak, bu millet asla sahipsiz değildir.

15 Temmuz’da 250 şehit vererek bunun ilk işaretini verdik. Yarın 2023 seçimlerinden de bu (MİLLİ ŞUURU) sergileyerek, R.Tayyip Erdoğan’ın seçim sandıklarında yalnız ve sahipsiz olmadığını ve milletimizin sahipsiz olmadığını mutlaka ama mutlaka haykırmalıyız ve göstermeliyiz!