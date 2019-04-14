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Seçim 2019 Sayfası

"Milletimizin kararına saygılıyız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Milletimiz bir karar verdi. Buna saygılıyız. Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz"

14 Nisan 2019 Pazar 17:05
"Milletimizin kararına saygılıyız"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Milletimiz bir karar verdi. Buna saygılıyız. Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlediği "Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin bitmiş olmasına rağmen tartışmaların devam ettiğini anlatan Destici, itirazların seçimin bir parçası olduğunu belirtti.

"YSK’nin vereceği karar nihai karardır. YSK'den beklenti, bütün partilere, adaylara eşit ve adil bir mesafede durarak, kararları hukuk çerçevesi içerisinde alıp, yine hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bir karar açıklamasıdır. Bu kararın vicdanlarda da yer bulması gerekir." diyen Destici, sürecin yasal bir şekilde sonlanması gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'nin önemli problemleri olduğunu ve tüm dünyanın Türkiye'yi izlediğini belirterek, "Bütün sorunların üstesinden gelmemizin en önemli noktalarından bir tanesi Türk demokrasisinin güçlülüğünü, dünyaya bütün şeffaflığıyla göstermekten geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Partililere bugünden itibaren çalışmaya devam etmelerini bildiren Destici, şunları söyledi:

"Türkiye bir erken yerel seçimle karşı karşıya kalabilir. Bunun yılını söyleyemem ama 2024 yılından önce Türkiye bir erken yerel seçimle, belki önümüzdeki yıl, belki bir yıl sonra karşı karşıya kalabilir. Bu sonuçlar, bir erken yerel seçimi beraberinde getirebilir. Buna da bizim hazırlıklı olmamız lazım."

Partisinin oylarının bir önceki yerel seçime göre arttığını anlatan Mustafa Destici, "Milletimiz bir karar verdi. Buna saygılıyız. Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz. Bu millet irfan sahibidir, vicdan sahibidir." diye konuştu.

Milletin ekonomiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ifade eden Destici, işçilerin kıdem tazminatı gibi çalışma yaşamıyla ilgili sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Destici, konuşmasının ardından, yerel seçimlerde belediye başkanlığı kazananlar ile belediye başkan adaylarına teşekkür beratı takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:05
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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