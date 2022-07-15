Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini lanetliyorum

Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Cengiz Şimşek, “15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Milletimiz canı pahasına demokrasiye sahip çıktı

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, 15 Temmuz’un ülkeyi işgal girişimi olduğunu vurgularken, hain girişimi püskürten milletimizin tüm dünya’ya demokrasi dersi verdiğine dikkat çekti. Başkan Şimşek, “15 Temmuz’daki hain darbe girişimine geçit vermeyen milletimiz canı pahasına demokrasisine sahip çıkarken, tüm dünyaya da demokrasi dersi vermiştir” şeklinde konuştu.

Daha çok çalışacağız, üreteceğiz

Hain darbe girişiminin 6. yılında milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşkuyla kutladığını belirten Başkan Cengiz Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016’da aziz milletimizin hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanı, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasimize olan bağlılığını ortaya koyarken tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bizler hain darbe girişimini asla unutmayacağız. Ancak, bundan sonra bu tür hain kalkışmaların yaşanmaması için de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu vatan için canlarını seve seve vererek şehitlik mertebesine yükselen tüm şehitlerimiz ve gazilerimize karşı minnet borcumuzu ödemek, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için de daha çok çalışacağız ve üreteceğiz.

Dünyanın saygı duyduğu onurlu bir direniş

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz, milletimizin tarihi boyunca gördüğü en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırılardan biridir. Hain ve alçakça bir darbe girişimi olan 15 Temmuz’un 6. yıldönümünde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan da darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz şehitlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz, aynı zamanda tüm dünyanın saygı duyduğu onurlu bir direniştir. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz direnişi, umudunu darbelere bağlayanlar için de çok önemli bir ders olmuştur. 15 Temmuz’la birlikte milletimiz ülkemizde darbeler döneminin kapandığını, bundan böyle milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır.”