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“Milletimiz yerli ürünleri öncelikli tercih etmeli”

Ankara’da sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yerli üretimin önemine değinerek, “Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:20
“Milletimiz yerli ürünleri öncelikli tercih etmeli”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Türkiye Diyanet Vakfı Tanıtım Toplantısı’nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sincan Müftülüğünce düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Peygamberin, “Kazancın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir” hadisini hatırlatarak, İslam'da helalinden rızık elde etmek için çalışmanın teşvik edildiğini söyledi.

Başkan Erbaş, geçtiğimiz Ağustos ayında yerli ürünlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için bütün il ve ilçe müftülüklerine bir genelge gönderdiklerini hatırlatarak,  “Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım. Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz” dedi.

Ticaretin ve helal kazancın önemine değinen Başkan Erbaş, “Nasıl ki işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermenin önemini anlatıyorsak sizlerin de onlara emanet ettiğiniz işe sahip çıkmasını da anlatıyoruz. İşçi ve işveren münasebetleri çok önemli, herkes görevini yerine getirecek” diye konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Dr. Burhan İşliyen, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu ve çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:20
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah29 dk önce
    Hemen Samsung telefonumu satıp Vestel alıyorum hocam şimdi. Yalnız Vestelin içindeki ürünler de ithal, sadece kaporta bize ait. Caiz midir?

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