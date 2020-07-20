Milletimiz ve cihad ruhu

M. Fatih Kahraman

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin… (Hacc, 78)

Bu köklü ve asil millet birçok büyük imtihanlardan geçerken şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman özünü kaybetmemiş ve iş başa düştüğünde de tabiri caizse gözünü budaktan esirgememiştir. Böyle bir yapının en önemli sebeplerinden birisi şüphesiz cihad ruhudur. Çünkü bu ruhu taşımayanlar, var güçleriyle ölümüne din, vatan ve istiklal derdine yeterince ve gereğince düşmezler. Zaten şehadet arzusu da bu cihad ruhundan kaynaklanmaktadır ki, cennet yurdumuzun her bir karışı şehitlerin kanlarıyla sulanmıştır.

“Şehitler ölmez.” Bunu bilen mücahitlerimiz varını-yoğunu, kanını, canını inancı, vatan, namus ve bayrak için ortaya seve seve koymaktadır. Bunun uzak ve yakın geçmiş tarihimizde o kadar çok örnekleri vardır ki! Sözgelimi 10 Temmuz 2020 Cuma günü Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile milletimiz 85 yıl sonra mahzun, mahpus ve mağdur olan Fethin sembolü Ayasofya Camii’ne kavuşarak sabrının karşılığını almıştır. Ayrıca dördüncü yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde vatana yönelen top, tüfek, kurşun ve mermilere asil milletimiz göğsünü siper edip, 250 şehit mukabilinde yurdunu, iç-dış düşmanlara şiddetli bir tokat vurarak tüm dünyaya dimdik ayakta olduğu mesajını vermiştir. Cihad ruhu taşımayanlar bu olup bitenleri pek anlayamazlar. Sözüm ona ‘cihadçı dinsel terör(!)’ örgütleri vasıtasıyla İslam’ı ve Müslümanları terörize etmeye çalışan yerli ve yabancı hainler hiçbir zaman bu coğrafyada eksik olmamıştır. Ama elbette ki yüce Allah’ın da bir hesabı vardır…

Birilerinin cihadı, ısrarla eline kılıcı (silahı) alıp önüne gelen bütün inanmayanları sorgusuz sualsiz öldürmek şeklinde tanımlamaya kalkışıp avamın kafasını karıştırdıkları da göz önüne alındığında bu ruhun canlı tutulup; şartlarıyla, hakiki tanımı, çeşitleri ve ahkâmıyla memleket evladına eğitim aracılığıyla mütemadiyen verilmesi oldukça önemli ve zaten inancımızın gereğidir. Zira; “cihad ruhu taşımadan ölenler cahiliye ölümüyle ölmüş olurlar.” (Müslim, İmare, 158; Ebu Davud, Cihad, 17; Nesaî, Cihad)

Hatırlatmak babından cihadın tanımı ve çeşitlerine göz atmak gerekirse: Cihad: İman edip sâlih ameller işlemek, İslam’ı öğrenmek ve öğretmek, fitne ve fesadı önlemek, güven ve huzuru sağlamak, İslam toplumunun ve tüm insanlığın yararına olacak bilimsel çalışmalar yapmak, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak, İslâm’ı öğrenmek, yaşamak başkalarına öğretmek, iyiliklerin yayılıp, kötülüklerin ortadan kalkması için çalışmak, nefsi kötülüklerden ve haramlardan alıkoymak, nefsin kötü arzularına ve şeytana karşı mücadele etmek ve gerektiğinde saldırgan düşmana karşı ülkesini, vatanını, maddi ve manevi değerlerini korumaktır.