İşte Antalya Kepez İlçesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 15 Temmuz anısı;

15 Temmuz 2016 akşamı saat 22.00 İstanbul’da Boğaziçi Köprüsünün (askeri kalkışma sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.) askerler tarafından trafiğe kapatılması ve Ankara’da bazı askeri birliklerde hareketlenme yaşanması, Ankara ve İstanbul’da jetlerin uçması, Atatürk Havalimanını ele geçirmeye yönelik haberleri TV’de izleme sonrası, faaliyetin Demokrasimize ve Milli İradeye yönelik askeri bir kalkışma olduğunu anladım.

l Bilahare tüm camilerimizden birden milletimizin ortak değeri olan ezan ve sela sesleri yükseldi. Bu salalar milletimizin dirilişinin, ayağa kalkmasının, zulme baş kaldırmasının, millete silah doğrultanlara milletin haykırışının sembolü oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “ Bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankını, topunu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelen hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya bulunulduğunu ifade ederek, milletime bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım “ sesi yükseldi. Bu çağrı ile milletimiz vatan ekseninde birleşti ve devletine sahip çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Milletimi sokaklara, meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum” deyip, ölümü dahi göze alıp yola çıkması ve milleti ile buluşması ve milletimizin aziz evlatlarının minarelerden okunan sala ve ezana kulak vermesi, 15 Temmuz gecesinin kara bir geceden aydınlık bir sabaha dönüşünün en önemli nedenleridir.

Bu gelişmeler sonrası AK Parti Kepez İlçe Başkanlığına gittim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği yoğun bir Sosyal Medya Faaliyeti gerçekleştirilerek halkımız meydanlara davet edildi. Buradan demokrasiye gönül vermiş, darbelere karşı ve kendi iradeleriyle ülkelerinin geleceğine sahip çıkan binlerce vatandaşımız, Kepez Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız ve STK’larla birlikte Gazi Bulvarı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı önüne gelerek, diğer gruplarla buluştuk.

Bilahare ellerinde Türk Bayrakları taşıyan Antalya Milletvekillerimiz ve Antalya Protokolü ve her görüşten binlerce vatandaşımızın katılımı ile tek vücut olarak darbeyi kınayan ve tel’in eden sloganlar eşliğinde Çallı kavşağından, Güllük istikametine ve oradan Cumhuriyet Meydanına yürüdük.

Ezanı Muhammedilerimiz minarelerden inmesin, bayrağımız gönderimizde ebediyen dalgalansın ve bu cennet vatan ebediyete kadar aziz milletimizin yurdu olarak kalsın, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde bu güzel topraklarda birlikte yaşayalım diye haykırarak Cumhuriyet Meydanında toplanan binlerce vatandaşımız hain darbe girişimine tepkilerini dile getiren sloganlar atarak zaman zaman tekbir getirdiler.

15 Temmuz akşamı Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlarımız bize bu toprakların ve Vatanımızın sahipsiz olmadığını, tarihimiz boyunca bir çok kez gösterdikleri gibi o karanlık bir kez daha gösterdiler.

Kurtuluş Savaşı’nda Yunan askerlerinin bile bombalamadığı bu milletin yüce Meclis’ini bombalayan darbeci alçakların düzenlediği hain darbenin başarıya ulaşmaması, Cumhurbaşkanımız idareyi eline alana, her şey kontrol altına alınana kadar gönlü vatan sevgisi ile dolu, ülkesinin bekası için ölümü bile göze alan yüce milletimizle birlikte meydanlardan ayrılmadık.

15 Temmuz akşamından itibaren alanları terk etmeyerek tuttuğumuz Demokrasi Nöbetlerimizle, ülkemize, milli iradeye, demokrasinin ve cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu halkımızla birlikte paylaştık.

Her yıl 15 Temmuz’un yıldönümünde o karanlık geceyi hatırlayarak ve halkımızla bütünleşerek, ülkemizi bir kez daha aydınlığa kavuşturmanın mutluluk ve gururunu paylaşmaya devam edeceğiz.