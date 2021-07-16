“Milletimiz vatan ekseninde birleşti”

Hasan Eğrigöz Ankara

Türk milletinin uyanışa geçerek iradesine sahip çıktığı, FETÖ’cü alçakların bertaraf edildiği kara geceyi anlatan Abbas Gündüz, “15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, Türk Milleti’nin direnişiyle bertaraf edilmiştir. Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar unutulmamıştır. Bizim için kutsal sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giyen asker görünümlü teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT’de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’cüler Çanakkale ruhunu hesap edemedi”

Milletin bir kaç saat içinde vatan ekseninde birleştiğini belirten Gündüz, “Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. 15 Temmuz gecesi Ankara’da evimizde otururken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında Meclis kavşağına inerek ve telefon rehberimdeki bütün tanıdıklarımı arayarak, ülkesini, devletini seven, gerekirse canını bile düşünmeden feda edebilecek her vatandaş gibi bende siper aldım. FETÖ’cülere karşı yoğun direnç gösterdik. Şehitliği göze aldık. Ama onların hesap edemediği bir mucize gerçekleşti. Milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye’nin her köşesinde yüz binler sokaklara aktı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Millet Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalkmıştı” şeklinde konuştu.