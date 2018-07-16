YENİ AKİT/ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camii’nde, 15 Temmuz şehitleri için tertip edilen hatm-i şerif merasiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur’an-ı Kerim okudu. Programa, çok sayıda vatandaşla birlikte bakanlar, milletvekilleri ve Diyanet İşleri Başkanı da katıldı. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe yaklaşık bin 600 davetlinin iştirak ettiği öğrenildi. Şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’u unutturmayacağız, unutmayacağız. FETÖ’nün girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız” dedi.

"BUGÜN MİLLETİMİZ İÇİN ZAFER YIL DÖNÜMÜDÜR"

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün ordu içine sızmış militanlarınca uçaklarla bombalanan TBMM’de de hainler lanetlendi, şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Bu kapsamda, Mecliste açılan “15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM’nin gurur günüdür” dedi

"BAŞKOMUTAN ERDOĞAN’DI"

Bombanın atıldığı Şeref Holünde açılan “15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi. 15 Temmuz 2016’da bütün dünyaya örnek gösterilecek bir direnişin ortaya koyulduğunu söyleyen Yıldırım, “Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı” dedi.

"15 TEMMUZ RUHUNU CANLI TUTACAĞIZ"

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma programına da katılan Yıldırım, “Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin bir daha yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

KUR’AN OKUDU, DUA ETTİ

Erdoğan, Millet Camii’nde “Hatm-i Şerif Merasimi”ne katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve kabine üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Erdoğan, şehitler için dua edip aşr-ı şerif okudu.

"BUGÜN MİLLETİMİZ İÇİN ZAFER YIL DÖNÜMÜDÜR"

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün ordu içine sızmış militanlarınca uçaklarla bombalanan TBMM’de de hainler lanetlendi, şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Bu kapsamda, Mecliste açılan “15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM’nin gurur günüdür” dedi

“BAŞKOMUTAN ERDOĞAN’DI”

Bombanın atıldığı Şeref Holünde açılan “15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi. 15 Temmuz 2016’da bütün dünyaya örnek gösterilecek bir direnişin ortaya koyulduğunu söyleyen Yıldırım, “Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı” dedi.

“15 TEMMUZ RUHUNU CANLI TUTACAĞIZ”

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma programına da katılan Yıldırım, “Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin bir daha yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.