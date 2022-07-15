Milletimiz hainleri tepeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen savaşın devam ettiğini söyledi.

Söyleyecek çok söz var

Erdoğan, 15 Temmuz’da FETÖ’ye okkalı bir tokat atıldığını vurguladı. Erdoğan, “15 Temmuz işgal girişimiydi. Bu olayda ordumuza sızan terör örgütü militanlarının kullanılması işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: “100 yıl evvel topraklarının büyük bölümünü kaybederek Cumhuriyet’i kuran milletimiz, 15 Temmuz’da aynı felâkete izin vermeyeceğini net şekilde ortaya koydu. Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp işgal edenlere Türkiye’nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz. Daha bitmedi. Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var.”

Destansı mücadele unutulmayacak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara rahmetle anan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi kalbimize ve tarihimize kazınmıştır. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlarca, bastonuna yaslanan büyüklerimizce verilen destansı mücadele asla unutulmayacaktır. Ankara’da Külliye’ye, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne anıtlar yaptık.”

“15 Temmuz’u anlamak için bu topraklarda yürüttüğümüz bin yıllık mücadelemize bakmak gerekiyor” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Malazgirt’ten bu yana vatanımızın her bir toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu anlamak gerekiyor. 15 Temmuz gecesi zincir vurmayı denediler hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

Hevesleri kursaklarında kaldı

15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah’a (CC) hamdediyorum. 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Şükür ki tekbir, sala, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz hainleri tepelemiştir, kendi üzerinde hesap yapanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Milletimiz hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, hiçbir karşılık beklemeden kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir. 100 yıl evvel vatan topraklarının büyük bölümünü kaybeden milletimiz 15 Temmuz’da bir daha aynı fırsatı vermeyeceğini dünya aleme duyurmuştur.

Bayrağımız inmeyecek

Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Kimsenin bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütleri içeriden ve dışarıdan, kimi alttan, kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

Dev projeler hayata geçiyor

1’inci Cihan Harbi için ‘Osmanlı’nın paylaşım kavgası’ derler. Aynı hayallere kapılanları hüsrana uğratacağız. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri kuşatma altına almaya çalışanları çok daha büyük projeleri vizyona geçirerek söküp atıyoruz. Milletimizin kendi içindeki görüş ayrılıkları ve tartışmalara bakarak niyetlerini bozanlara cevabımızı konu vatanımız, ezanımız, bayrağımız olduğunda çelik bir yumruk olup tepelerine biniyoruz.

Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar, adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanlar, çukurlarda bölücülük yapanlar bu akıbetten kurtulamamıştır. Şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki: ‘Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha hayata geçirecek çok potansiyeli var’. İslam’la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların, mağdurların yanlarında durarak bu duayı aldık. Haçlı seferlerinde Anadolu’yu çapulculara mezar ederek, İstanbul’u fethederek, Hint Okyanusu’ndan Viyana önlerine ve Çanakkale’den 15 Temmuz’a kadar arkasında 7 düvelin olduğu her saldırıya göğsümüzü siper ederek bu duayı aldık.

Önümüzde duramazlar

Uzun yıllarda terörle mücadelede benzer birçok hadise yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz’da darbecilerin silahların üzerine şehadet umuduyla dimdik yürüyen nice kahramanlarımız var. Ne mutlu Hazreti Peygamber’in (SAV) yoldaşı olanlara, Allah’ın (CC) müjdelediği kutlu yolda ilerleyenlere. Güçlü olmak sayıca silahça güçlü olmak değildir. Asıl Hakk’ın (CC) yardımına mazhar olmak güçlü olmaktır. 15 Temmuz’da milletimiz bizzat bu hakikati yaşamıştır. Tanka yumruk ve savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bu milletin önünde kim durabilir?”