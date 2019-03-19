0553 313 94 23

"Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan vermedi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Değişecekse hükümet, onun yolu belli, 'Onu sandıkta biz değiştiririz' diyor. Milletimiz FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkan vermedi"

19 Mart 2019 Salı 23:13
"Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan vermedi"

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Değişecekse hükümet onun yolu belli, 'Onu sandıkta biz değiştiririz' diyor. Milletimiz FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkan vermedi." dedi.

Şentop, Edirne'de STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin kahramanlıklarla dolu tarihe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarında gözü olanlara Çanakkale'de en güzel cevabın verildiğini belirten Şentop, "Bu topraklarda gözü olanın gözünü çıkarmasını biliriz. Bunu İstiklal Harbi'nde ve Çanakkale'de ispat etmişiz. Esas mesele Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bu gücü de devlet millet bütünleşmesiyle, birlik beraberlikle sağlıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Şentop, devlet millet bütünleşmesiyle Türkiye'nin önemli dönüm noktalarını aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi böyleydi, devletimiz, milletimizle bütünleşti, bunu sağladık. Devlet millet bütünleşmesini 15 Temmuz'da da gördük. İnsanlık tarihinde halk isyanları, halk hareketleri devlete karşı, hükümetlere karşı yapılmıştır. Hükümetlere isyan edilmiştir. Hükümetleri devirmek için halk hareketi yapılmıştır. Bunun bir istisnası var, 15 Temmuz... 15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Değişecekse hükümet onun yolu belli, 'Onu sandıkta biz değiştiririz' diyor. Milletimiz FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkan vermedi."

Şentop konuşmasının ardından, Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle üniversitenin Karaağaç Yerleşkesinde oluşturulan Şerbet Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'i de ziyaret etti.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:13
  1. darbeciler
  2. FETÖ
  3. Millet
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"
    1. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    2. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    3. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    6. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    7. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    8. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    9. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    10. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    11. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    14. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    16. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    18. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    20. Kahramanmaraş’ta aranan 83 kişi..
    21. Almanya'da hamile başörtülü kadına..
    22. Mansur Yavaş'ın sözleri, HDP'lileri..
    23. THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 -..
    24. Düzce Üniversitesi 13 yaşında
    25. Şehit babası idam istedi
    26. Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor
    27. Bakan Kasapoğlu: "Sporu okul öncesine..
    28. Özbekistan'da 44 mahkum affedildi
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    30. Yeni aldığı otomobil test ederken yandı
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!