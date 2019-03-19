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"Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden hesap sordu"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden sandıklarda hep hesap sordu. Sandıklarda hiç galibiyet yüzü göremediler"- "Muharrem İnce, 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş' diyor ya. Yenen kim? Millet yeniyor. Millet iradesine, kendisine sahip çıkanları hiçbir zaman bırakmıyor"

19 Mart 2019 Salı 22:18
"Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden hesap sordu"

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden sandıklarda hep hesap sordu. Sandıklarda hiç galibiyet yüzü göremediler. Muharrem İnce, 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş' diyor ya. Yenen kim? Millet yeniyor. Millet iradesine, kendisine sahip çıkanları hiçbir zaman bırakmıyor." dedi.

Kurtulmuş, Kütahya Zafer Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kütahya halkının her zaman hakkın, hakikatin ve haklının yanında durduğunu, Türkiye tarihinde siyaset boyunca doğru istikamette yol aldığını, başından itibaren AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin siyasi tarihinin bugüne kadar büyük mücadelelere sahne olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir tarafta millete hizmet etmek için var gücüyle çalışanlar olmuş, diğer tarafta millete tahakküm etmek için siyaset yapanlar olmuş. Türkiye, milletiyle bütünleşmiş, milletiyle el ele kol kola yürüyen siyasi iktidarlar olunca yükselmiş, gelişmiş ve ekonomik olarak da refah içinde olmuştur. Rahmetli Menderes 1950 ile 1960 arasında 10 yıl bu memlekette ülkeyi yönetti. Kütahya halkı da Menderes'e çok büyük destek verdi. Babalarınız, dedeleriniz Menderes'i Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında mahcup etmedi. Menderes büyük hizmetler yaptı. Ama maalesef bu büyük hizmetlerle Türkiye yükselirken birileri bundan rahatsızlık duydu. Türkiye'nin önüne, ayağına çelme takmaya kalktılar. Rahmetli Menderes'i darağacına asarak yaptığı hizmetlerin hesabını sordular. Çok şükür onları atlattık."

Numan Kurtulmuş, tüm engellemelere rağmen rahmetli Turgut Özal ve Necmeddin Erbakan'ın da Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını hatırlattı.

CHP zihniyetinin sandıkta galibiyet yüzü göremeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Milletimiz, Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden sandıklarda hep hesap sordu. Sandıklarda hiç galibiyet yüzü göremediler. Muharrem İnce, 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş' diyor ya. Yenen kim? Millet yeniyor. Millet iradesine, kendisine sahip çıkanları hiçbir zaman bırakmıyor. Millet geçmişte hizmet edenleri asla unutmuyor. Bugün de bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu'ya destek istedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:18
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Kütahya
  3. miting

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