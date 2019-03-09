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"Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "24 Haziran'da ortaya konulan irade devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar, bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak"

09 Mart 2019 Cumartesi 20:49
"Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "24 Haziran'da ortaya konulan irade devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar, bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak." dedi.

AK Parti'nin Adapazarı ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemine işaret etti.

Türkiye'nin, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, "Türkiye'de bu yönetim sistemine geçiş, laf olsun diye, eski sistemden canımız sıkıldığı için değil, zaruri olduğu için gerçekleşti. Türkiye'de her cumhurbaşkanlığı seçimi büyük bir olay olur, her cumhurbaşkanlığı seçiminde ali cengiz oyunlarıyla maalesef birtakım karanlık odaklar cumhurbaşkanını belirler, parlamentoda oylar, geçerlerdi. Ancak milletin dediği olmaz, milletin tercihlerine itibar edilmezdi." diye konuştu.

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin, milletin gideceği istikameti göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, "24 Haziran'da ortaya konulan irade devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu seçimlerde belediye başkanı seçmek kadar, bu iradeyi ortaya koymayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya konmuş iradeye sahip çıkacak. Sakarya'da da inşallah 17'de 17 yaparak, seçimi açık ara birinci bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, 16 yılda Sakarya'ya ulaşımdan eğitime, sağlıktan çevreye kadar birçok alanda yapılan hizmetlerin parasal karşılığının yaklaşık 21 milyar lira olduğunu kaydetti.

31 Mart'ın demokrasi bayramı haline gelmesi, Türkiye'nin her yerinde o akşam AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıyla çıkmasına vesile olacaklarını belirten Kurtulmuş, tarihe ve millete karşı sorumluluklarını bu seçimde de yerine getireceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından, açılış kurdelesini kesen Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:49
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Sakarya
  3. yerel seçim

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