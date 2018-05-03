Milleti sömürenlere millet tokadı yapıştırdı: Eski Türkiye yok artık!

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye’de milleti kolayca yönlendirebileceklerini zanneden kesimler eski Türkiye kafasıyla yapımcılığını üstlendikleri projelerde hüsran üstüne hüsran yaşıyor. Milletin değerleriyle asla barışmamış ancak milletin değerlerini kullanarak prim yapmaya çalışanlara millet tokatı tek tek indiriyor.

MİLLETİN DEĞERLERİNİ SÖMÜRENLERE TOKAT!

Yapımcılığını "Zulüm 1453'te başladı" sloganlarının duvarlara yazıldığı Gezi kalkışmasında boy gösteren Gezici senarist Ercan Mehmet Erdem’in üstlendiği, proje sürecinde ise skandallarla gündeme gelen “Mehmed: Bir Cihan Fatihi” adlı diziye en büyük cevabı yine millet verdi. Dizi yayınlandığı Kanal D’de ekranlarında reytinglerde çakılarak yayından apar topar kaldırıldı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed’i anlattığını iddia eden dizi tarihi çarpıklıklarıyla da ön plana çıkıyordu.

Öte yandan askerliğini bedelli olarak yapmış olmasına rağmen ‘Can Feda’ adında ‘asker’ filmi çeken Burak Özçivit de gişelerde umduğunu bulamadı. Milyonlarca lira zarara uğradığını söyleyen Özçivit, bunun etkisinden uzun bir süre çıkamayacağını belirtti. Afrin harekatının yürütüldüğü ve terör mücadelede tarihin görüp göreceği en büyük mücadelenin verildiği bir dönemde milletin milli duygularını sömürerek köşeyi dönmek isteyenlere millet yine prim vermedi.

AVŞAR CEVABINI MİLLETTEN ALDI

Türk sinema ve medya dünyasını adeta çöplüğe dönüştüren başarısız yapımlar eski Türkiye’de başarısız da olsa izlenebiliyordu. Böylece karakter fukarası kişilikler ünleniyor, batıdan gelen adetler ‘moda’ adı altında milletin kültürünü yozlaştırmak ve suni gündemler oluşturmak için ülkeye servis ediliyordu. Türkiye’nin sanatta, teknolojide, ekonomide gelişmesini istemeyen batılı devletler bunun için medyayı önemli bir araç olarak görüyordu. Bu durumun artık böyle olmadığı son zamanlardaki başarısız yapımlara olan ilginin azlığı gösterdi.

Hülya Avşar'ın kendi hayatını anlattığı ve geçtiğimiz cuma günü vizyona giren rezil filmi “Selfi”, ilk üç günde sadece 1302 kişi tarafından izlendi. Filmin afişinde ise 'çıplak bir kadın' resmi kullanılmıştı. Ucuz yapımlarla milletin ilgisini çekebileceğini zannedenler yine milletten unutmayacakları bir tokat yemiş oldu.

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