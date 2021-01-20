'Milleti horlayıp dışlayan, inancını tahkir eden zihniyet'

İşin aslına vâkıf olmak için önce bu kokuşmuş zihniyetin varlığından ve onların millete verdiği her türlü tahrîbattan, tahrikten haberdar olmak, rezâlet ve tecâvüzlerinden rahatsız olmak gerekir… Yoksa bunca sözlerin, yapılan uyarıların, yazılıp çizilenlerin bostana giren bir yaratığa “HO!” demekten başka hiçbir farkı ve etkisi yoktur, olamaz. Burada Müslüman tesmiye edilen büyük bir kitleyi uyaran, özellikle gittikleri mâbetlerde sürekli tekrar edilen bir hadîs-i şerifi bir kez de ben aktarmak istiyorum. “Müslüman, bir delikten iki kere ısırılmaz!” Isırılmak ne kelime, insânî onur ve haysiyetlerine, DÎNÎ inançlarına 80-90 yıldan beri sürekli saldıran, tahkir ve tecavüzlerde bulunup âdî tavırlarıyla tahkir eden ve tüm mukaddeslerini mânen parçalayan, âdetâ üzerinde tepinen ve bu hayâsızlıklara defâlarca muhâtap olup mâruz kalan kesimin, bunları siyâsi bir düstur ve genel bir prensip kabul eden öylesi iğrenç bir yapıya ölümüne destek verme gafletinde bulunmaları, mâkul ve mantıklı bir insanın harcı ve haddi değildir… Müslüman halkı “Hıristiyanlaştıramadıkları için” onlar adına sürekli bu milletin mukaddeslerine, millî irâde ve demokratik tercihlerine, özgürlüklerine, tarihi değerlerine, kültürüne, özellikle bunları yaşatmak için çırpınan DEVLET BAŞKANINA, dolayısıyla millete, onun aziz ve kutsal değerlerine sürekli olarak kuduzca saldırıyorlar. Evet “Hıristiyanlığı Anayasaya koyamadılar” ama kendileri gibi küfrü ve şirki hayat tarzı olarak gören sapık bir kesim ürettiler. Ve şimdi kâfirler hesabına çalışan PKK, DHKP-C ve FETÖ benzeri binlerce çapulcu ve devlet-millet düşmanı hâinler, ordumuzla savaşan teröristler ve alçaklar yetiştirdiler. O yüzden böylesi bir bozguncu, kışkırtıcı ve tahrikçi kesimin siyâsetleri ve her alandaki tavır ve hareketleri, konuşma ve davranışları aslâ bu milletin lehine olmayan ve normal bir insan gibi değil, halkımızın azılı birer düşmanı gibi davranmaları tüm bunların en açık, en bâriz örnekleridir. TBMM’de ve özellikle medya önündeki tavırları, millete ve onun değerlerine, temsilcilerine karşı sataşıp saldırmaları, onlara gösterdikleri tavırları, kin ve nefretle bakmaları, bu bakışlarının konuşmalarına yansıması o fâsit zihniyetin ülke ve millet için nasıl bir millî musîbet, kara ve kızıl bir belâ olduğu görülmektedir… Onurlu ve haysiyet sâhibi kişi ve toplum için, hâli ve geçmişi zulümlerle âlûde-dolu olan, yalanı, iftirayı, hayâsızlığı, inanç ve millî irâde düşmanlığını, darbe-cunta destekçiliğini karakter ve mizaç kabul eden siyâsi bir yapı ile iş birliğinde bulunmak şöyle dursun, ondan şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekir. Aksine hareket edenler bu özelliklerden yoksun olanlardır. Bugün çeşitli isimler altında parti kurarak hizmet(!) iddiasındaki adamlara bakınız. Geçmişte bunların tümü sözde “dindar, muhafazakâr” geçinen ve şimdi yanaşıp kaynaştıkları sol ideoloji müfsitlerinin gadrine ve gazabına uğrayan adamlar ve kesimlerdir. Sonuç olarak fitne, fesat, tefrika ve bozgunculuğun odak noktasını teşkil eden siyasi yapılara destek verenler de fitneci, bozguncu ve tefrikacıdırlar.