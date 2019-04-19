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Seçim 2019 Sayfası

"Millete hizmet için yola çıkmış kadroları temsil ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Biz, millete hizmet için yola çıkmış kadroları temsil ediyoruz. 31 Mart, geçmiş dönemlerin tekrarı olduğu kadar yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemde bembeyaz bir sayfa açılmıştır"

19 Nisan 2019 Cuma 18:41
"Millete hizmet için yola çıkmış kadroları temsil ediyoruz"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz, millete hizmet için yola çıkmış kadroları temsil ediyoruz. 31 Mart, geçmiş dönemlerin tekrarı olduğu kadar yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemde bembeyaz bir sayfa açılmıştır." dedi.

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bafra Belediye Başkanlığına seçilen Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde 15'inci seçimi geçirdiklerini belirten Karaaslan, sandıktan yine zaferle çıktıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçede seçimi kazandıklarını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"İki ilçede istediğimizi elde edemedik ama bunun mesajını da doğru okuduğumuz bir seçim sürecini yaşıyoruz. Biz, millete hizmet için yola çıkmış kadroları temsil ediyoruz. 31 Mart, geçmiş dönemlerin tekrarı olduğu kadar yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemde bembeyaz bir sayfa açılmıştır. Bu bembeyaz sayfada vatandaşlarımızın derdine kulak verecek, derdine derman olacak ve daha ötesi vizyoner bir başarı elde edecek çalışmalara ihtiyaç var. Başkanımız ve ilçe başkanımızla sık sık bir araya geldiğimizde bunları oturup konuşuyoruz."

Kılıç da seçim kampanyası sırasında kendilerini yalnız bırakmayan Karaaslan ile AK Parti teşkilatına teşekkür etti





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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:41
  1. Ak Parti
  2. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Bafra
  4. Çiğdem Karaaslan
  5. Samsun

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