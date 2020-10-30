Millete hizmet etmeleri gerekiyordu! İBB araçları terk edilmiş vaziyette bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf yapıldığı iddialarını ortaya atarak israfı engelleme naralarıyla göreve gelen ancak, yönetime geçtiği günden bu yana hiçbir israfın belgesini ortaya çıkaramayarak rezil olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak görüntüler ortaya çıktı.

İSTAÇ araçları terk edilmiş vaziyette

Mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet için kullanılması gereken İBB araçları Başakşehir 2. Etap'ta terk edilmiş vaziyette görüldü. Yanındaki logolardan İBB'ye bağlı olan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.(İSTAÇ)'a ait olduğu tespit edilen araçların lastiklerinin durumuna bakıldığı zaman ise uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılıyor. Çevredeki vatandaşlar, araçların haftalardır aynı yerde öylece durduğunu söyledi.