Milletçe direniş, tarihi bir zafere dönüştü

15 Temmuz FETÖ darbesi; gördüğümüz en hain darbe ve bu en hain darbeye gösterilmiş en şanlı direniş olarak tarihteki yerini alacaktır. 15 Temmuz, insanı ve milleti yok sayarak emir aldıkları yabancı mahfillerin ve küresel aklın dileklerini yerine getirmek maksadıyla milletin tanklarının namlusunu yine millete çevirenlere hadlerini bildirmek bakımından tarihin en önemli gecelerindendi.

O gece kâbus dolu, dehşet bir geceydi. Allah bir daha milletimize böyle geceler, böyle hainlikler göstermesin. Anadolu insanlarına özellikle son bir asırda reva görülen bunca savaş, terör, darbe, zulüm, kahır, kan ve gözyaşına rağmen; Bize, 15 Temmuz darbesini yaşatanları unutmayacağız. Tekrarlanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye, milletimize ve geleceğimize sahip çıkma, bize umudunu bağlayan dünya Müslümanları ve mağdurları adına, ülkemizi daha ileriye taşımak için elimizden geldiğince çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa dökülürken FETÖ’cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi de gazi oldu. FETÖ’cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çevresi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü.

15 Temmuz günü ve sonrasında hainlere karşı ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz’da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve kendilerini şükranla anıyoruz.