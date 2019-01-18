TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhur İttifakı' diye adlandırılan ittifak kendi içinde dumur, millet için kambur ittifakıdır. Millet, sırtındaki kamburu 31 Mart'ta atacak." dedi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin yarı yıl tatiline girdiğini anımsatarak, tatilde ders çalışmayıp, dinlenmelerini önerdi.

Meclisin karnesinin ise tümüyle kırık olduğunu savunan Altay, AK Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, 24 Haziran seçimleri öncesinde söz vermesine rağmen, sözlerinde durmadığını öne sürdü.

Altay, bu süreçte AK Parti sözcülerinin, sorunları boş işler olarak değerlendirerek, milyonlarca insanın kalbini kırdığını, AK Parti Genel Başkanı’nın ise "Bir de başımıza EYT türedi" dediğini aktardı.

"Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğim." diyen AK Parti döneminde iki Y'nin eklendiğini, Türkiye'nin "yalan ve yağma" ülkesi olduğunu belirten Altay, milletin 31 Mart'ta AK Parti'ye bir karne ve ders vereceğini ifade etti.

- "IMF'den borç almaya gidecek"

AK Parti'nin, Türkiye'de yıllar sonra enflasyon canavarını hortlattığını öne süren Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Marketlerde istediğimiz fiyatlar yok denetleyeceğiz." diyerek esnafı, marketleri tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Albayrak'a soruyorum; sen bakan mısın zabıta amiri misin? Bir ülkede bir bakan bakkalı, çakkalı, marketi tehdit etmeye başlamışsa, ekonomi hakikatten kötü bir noktadadır. Sen benzin fiyatlarını aşağı çekmiyorsun, marketin çekmesini nasıl beklersin? Türkiye'de artık ithal edilmeyen tarım ürünü kalmadı. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri önümüzdeki 3 ayı kaldıracak durumda değil. AKP, önümüzdeki 3 ayı kaldıracak, seçim ekonomisi çarkını döndürecek bir formülü buluverdi. Merkez Bankası, Genel Kurulunu 3 ay öne çekerek, mayısta Hazine'ye aktarması gereken 33 milyar lirayı ocakta aktaracak. Hükümetin tank palet fabrikasından, şeker fabrikasına kadar çökmediği bir yer kalmamıştı ama hükümetin Merkez Bankasına çökeceği aklıma gelmezdi. Merkez Bankasına çöken bir hükümetle karşı karşıyayız. Devletin kasası bomboş. Erdoğan, Türkiye'nin IMF'ye borç vereceğini söylüyordu, vallahi de billahi de 31 Mart'ın ertesi günü Erdoğan hükümeti IMF'ye borç almaya gidecek, IMF'nın kapısını çalacak. IMF'nin önünde diz çökeceksin."

- Suriye

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Ocak'taki tehdit tweetiyle bir sürecin başladığını, mesajdan sonra Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığını anlatan Altay, Türkiye'nin aynı gün "ABD'nin çekilmesinden memnuniyet duyarız, destek vermeye hazırız." dediğini vurguladı.

Altay, "Birgün önce seni edepsizce tehdit eden bir ülkeye, birgün sonra destek veriririz noktasına geldiğinde sana uğurlar olsun." dedi.

Güvenli bölgeye Türkiye, ABD, Suriye'deki Kürtler ve Rusya'nın başka pencerelerden baktığına değinen Altay, Türkiye'nin, ABD’nin İran'ı çevreleme politikasının koç başı olmaması gerektiğini vurguladı.

Altay, güvenli bölge yerine Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetiminin inisiyatifini bölgede tesis edecek hamleler ve imkanlara olumlu bakmasını isteyerek, güvenli bölge olması isteniliyorsa Suriye merkezi yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini savundu.

Engin Altay, Suriye merkezi yönetiminin bölgede konuşlanması, inisiyatifi askeri olarak da ele almasını, Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile Şam yönetiminin diyaloğunu, yeni anayasa sürecini desteklemesini istedi.

İdlib'den Türkiye'ye yönelecek büyük göç dalgasının önlemenin yolunun Şam yönetimiyle diyalog kurmaktan geçtiğini ifade eden Altay, Suriye'nin güneyine yönelik bir koridor tesisiyle göçün Türkiye'ye değil, Suriye'nin güneyine, orta bölgesine yönelmesini sağlayacak adımların atılmasını önerdi.

Altay, Türkiye'nin, Suriye merkezi yönetimiyle iş birliği yapmaya mecbur olduğunu, aksi halde onbinlerce cihatçının Türkiye'ye sızabileceğini, yine çok sayıda Suriyelinin Türkiye'ye göç edeceğini vurguladı.

- "Tehditleri bertaraf edemezsin"

Altay, "Cumhur İttifakı"nın kurucularının, "Millet İttifakı"yla ilgili yakışıksız sıfatlar kullandığını savunarak, "Cumhur İttifakı' diye adlandırılan ittifak kendi içinde dumur, millet için kambur ittifakıdır. Millet sırtındaki kamburu 31 Mart'ta atacak. Türkiye, rahat nefes alır. Türkiye zordadır, millet dardadır, çare sandıktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beka açıklamalarında bulunduğunun anımsatılması üzerine Altay, Türkiye'nin bekasını sadece Bahçeli'nin değil, tüm partilerin düşündüğünü vurguladı.

Türkiye'de beka sorunu varsa, sorumlusunun AK Parti ve Erdoğan olduğunu öne süren Altay, "Erdoğan'ın koluna girerek, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri bertaraf edemezsin." diye konuştu.

Seçmen kayıtlarına ilişkin bir soruya da Altay, "Bütün vatandaşlar bir şey yapsın gitsin oyunu kullansın. Gerisi bizim işimiz. Seçim sandık güvenliği konusunda alınması gereken her türlü tedbir CHP açısından alınmıştır. 972 ilçeyle ilgili genel merkezimizde muhteşem organizasyon an itibarıyla hazırdır." karşılığını verdi.

Altay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin soru üzerine ise İzmir'i biraz ince eleyip sık dokuduklarını, İzmir'in bunu hak ettiğini anlattı.

Bütün aday adaylarının, İzmir'e yakıştığını, İzmir için büyük işler yapacaklarını belirten Altay, "İzmir'e uzaydan birini getireceğimiz yok, herkesin tanıdığı bir isim olur. Konuşulan da konuşulmayan da olabilir. Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir'in menfaatinedir." değerlendirmesini yaptı.