Millet kıraathanesi törenle hizmete açıldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Şehreküstü Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Kepenek Mahallesi’ne yaptırılan Şehreküstü Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine girdi. Düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal ErdoğanAK Parti Gaziantep Millet Vekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Belediyecilik bizim işimiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümette ve yerel yönetimlerde çığır açtığını belirterek, "Bu güzel eseri Gaziantep’imize Şahinbey’imize kazandıran çok değerli Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizim medeniyetimiz okuma üzerine ve İslam’ın ilk emri ‘OKU’ dur. Biz bilim, fen, teknoloji ve ilimle yola çıkmış bir medeniyetin ve dinin mensuplarıyız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak çok önemli bir eseri Gaziantep’e kazandırdı. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Önceden çöpüyle, çukuruyla, çamuruyla şehirlerde yaşanmazken, 1994’te Türkiye’de yerel yönetimlerde bir devrim oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’un belediye başkanı oldu ve yerel yönetimde yeni bir dönem başladı. Belediyecilik bizim işimiz diyerek bugün Türkiye’ye çok önemli hizmetler yaptık. Hem hükümette, hem de yerel yönetimlerde milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Gaziantep’te ve Şahinbey’de bu hizmetlerin devamı için durmak yok yola devam diyeceğinize inanıyorum” dedi.

“Gaziantep çok şanslı”

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazianteplilerin belediyecilik anlamında şanslı olduğuna vurgu yaparak,“Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey’e çok güzel eserler kazandırdı. Gaziantep belediyecilik bakımından, halkıyla iç içe başkanlara sahip olduğu için çok şanslı. İnşallah 31 Mart’ta Türkiye’de henüz bununla tanışamamış belediyelerde bu gönül belediyeciliği ile buluşur” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’in kadim semti”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Millet kıraathanelerinin sayısını artıracaklarını belirterek, “Şehreküstü kadim şehrimizin en kadim semtlerinden bir tanesi. Tarihi hanlar, hamamlar ve livaslar hepsi bu bölgede. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Şehreküstü bölgesinde 11 bin 600 metre sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yaptık. Şıh camimizin önünde 6 bin metrekarelik bir meydan oluşturduk. Burası daha önce çarpık yapılardan oluşma bir alandı. Bunların hepsinin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirip tarihi gün yüzüne çıkarttık. Bu alan bizim için önemli.Çünkü İstanbulluların gideceği bir Eyyüp Sultan’ı, Ankaralıların gideceği Hacı Bayram Velisi var. Gazianteplilerinde gidebileceği böyle bir alana ihtiyaç vardı. Çok şükür onu da oluşturduk. Meydanımızı daha da genişletiyoruz.Milli Eğitimin lojmanlarını yıkarak altını otopark yapıp üstünü meydana kattık. Burada meydana bakan dükkanlarımız olacak ve aynı zamanda buradaki Millet Kıraathanemizin ikincisini yapacağız. Çünkü burası yeterli gelmiyor. Buranın şuanda 4.157 tane üyesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Millet Kıraathaneleri çok ciddi bir şekilde talep görüyor. Şahinbey bölgemizde şuana kadar 3 tane açtık. Yeni dönemde Millet Kıraathanelerinin sayısını hızla arttıracağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şehreküstü Millet Kıraathanesi’nin gerçekleşti. Protokol üyeleri açılışın ardından Şehreküstü Millet Kıraathanesinde ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.