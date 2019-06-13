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Millet Kıraathanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı

Battalgazi Belediyesi, Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerini, Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede ağırladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:23
Millet Kıraathanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı

Battalgazi Belediyesi, Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerini, Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede ağırladı.


Beyaz Birlik Anaokulu öğretmeni Duygu Gonca Ergin, öğrencileri ile birlikte Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi’nde güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğretmen Duygu Gonca Ergin, öğrencilerine masal kitapları okurken, öğrencilerde boyama kitapları ile rengarenk resimler yaptılar. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı’nın da eşlik ettiği etkinlikte konuşan Beyaz Birlik Anaokulu öğretmeni Duygu Gonca Ergin, Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ortamını çok beğendiğini belirterek, "Beyaz Birlik Anaokulunda görev yapıyorum. Bugün öğrencilerimle birlikte Battalgazi Belediyesi’nin kıraathanesine geldik. Burası gerçekten kültürel ve çocukların faydalanması gereken, yetişkinlerin de faydalanması gereken nezih pırıl pırıl bir ortam. Çocuklarımızla birlikte bahçesinde ve ortamda kitap okuduk. Çocuklar çok güzel karşılandılar. Aldıkları küçük hediyelerin onların kitap okuma sevgisine olumlu katkıları olacak. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel gün için hepinize. Çocuklarımız kitap okumaktan çok mutlu oldular. Başka bir ortamda, belki yaz tatilinde alternatif bir ortam istiyorsanız çocuklarınızla kesinlikle önerebileceğim bir yer” diye konuştu.


Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:23
  1. kitap
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