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Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaymakamlık tarafından yaptırılan “Millet Kıraathanesi” açılış için gün sayıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaymakamlık tarafından yaptırılan “Millet Kıraathanesi” açılış için gün sayıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerden biri olan Millet Kıraathanesi’ni, Boğazlıyan’a kazandırmak için eski Boğazlıyan Lisesi’nin atıl vaziyette bulunan devasa binası yeniden restore edildi.


Millet Kıraathanesi projesi için herhangi bir kurumdan, kuruluştan ekstra bir destek almadıklarını, tamamını KOP ve Kaymakamlık imkanlarıyla yaptıklarını söyleyen İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Sinanoğlu, “Millet Kıraathanesi, Cumhurbaşkanlığımızın birinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan KOP Projesi’nin bir sonucu olarak KOP Kalkınma İdaresi tarafından Boğazlıyan Kaymakamlığı’na sağlanan 108 bin TL hibe ile hayata geçirilmiş bir proje. Tabii bu kaynak yeterli değildi. Biz kendi imkanlarımızla eski Boğazlıyan Lisesi’nin atıl durumda olan, nemden rutubetten sıvaları dökülmüş, çürümüş bir vaziyette olan binayı ayağa kaldırarak ilmin, bilimin ve kültürün hizmetine sunmayı düşündük. Tamamıyla İŞKUR işçilerinden yararlanarak malzemeyi alıp İŞKUR işçilerine yaptırılarak bu manada da kamu kaynağını etkin bir şekilde kullanarak tertemiz, düzgün Boğazlıyan çocuklarına, gençlerine, yetişkinlerine hizmet verecek bir kültür merkezi haline getirdik. Yakın tarihte açılış yapmayı planlıyoruz. Orada 4 okuma salonu var. Küçük bir konferans salonumuz olacak. Yazın Saat 09:00 -18:00 arasında, kışın da yine saat 10:00 ile 17:00 arasında çalışacak. Oraya tüm çocuklarımızı aileleriyle beraber, gençlerimizi, yetişkinlerimizi, kitapseverleri, kitap okurları bekliyoruz” dedi.


Millet Kıraathanesi’nin ilçe halkı için önemli bir kültür hizmeti olduğunu da belirten Sinanoğlu, “Burası için herhangi bir kurumdan, kuruluştan ekstra bir destek almadık tamamıyla kendi imkanlarımızla yaptık. Boğazlıyan’a çok güzel bir kültür hizmeti oldu. Tüm Boğazlıyanlıları orayı görmeye, oranın imkanlarından yararlanmaya, kitap okumaya davet ediyoruz. Yakında açılışını da yapmayı düşünüyoruz. Tüm ilçe halkını da açılışa bekliyoruz. Gördüklerinde şaşıracaklar. Dışarıdan görüyorlar ama içeri girdiklerinde oranın bir kültür merkezi, bir kütüphane olduğunu görecekler. Kitap okumak için, ders çalışmak için gelen çocuklara, sınavlara hazırlanan çocuklara güzel bir hizmet. Tabii orada kitap okumak için gelecek çocuklara da kek ve çay ikramımız olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. kültür
  2. kitap
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