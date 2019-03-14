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Millet kıraathanelerine bir yenisi daha eklendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarınıkapsamında Arnavutköy’de gün boyu çeşitli ziyaretlerde bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 17:14
Millet kıraathanelerine bir yenisi daha eklendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarınıkapsamında Arnavutköy’de gün boyu çeşitli ziyaretlerde bulundu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköylü vatandaşlarla buluştu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilk olarak Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen yaşlı, engelli aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.


“Haşim Baltacı da Hazır. Binali Yıldırım da Hazır”


Arnavutköy geniş olmasında öte farklı özellikleri ile ön plana çıkıyor diyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Dünyanın en büyük Havalimanı Arnavutköy’de. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Terkos Arnavutköy’de. Çılgın proje Kanal İstanbul, Arnavutköy’de. Arnavutköy’ün önü açık” dedi.


10 yıldır Arnavutköy hizmet eden belediye başkanımız Haşim Baltacı’nın çok iyi hizmetleri var. Bu hizmetler ileri gitsin ve yarım kalmasın diye tekrar aday gösterdik diyen Yıldırım: “31 Mart’ta Haşim Baltacı’yı rekor oy ile tekrar başa getiriyor muyuz? Başkanımızı Arnavutköy’ün başına getirirken beni de unutmayın” diye konuştu.


Gerçekleştirilen yemekli programdan sonra esnaf ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, daha sonra MHP İlçe Teşkilatı’na geçti.


Millet kıraathanelerine bir yenisi daha eklendi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri", Türkiye’nin birçok yerinde açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Arnavutköy Belediyesi, ilçe genelinde muhtelif noktalarda ‘Millet Kıraathaneleri’ açıyor. Daha önce Yeşil Cami Meydanı’nda bulunan Taşoluk Millet Kıraathanesi’ni vatandaşların hizmetine açan Arnavutköy Belediyesi, millet kıraathanelerine bir yenisini daha ekledi. Yayalaştırılarak daha modern bir görünüm kazandırılan Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı. Arnavutköy’ün merkezinde 800 metrekarelik bir alanda kurulan, yaklaşık 23 bin kitabın yer aldığı yeni millet kıraathanesinin açılışı; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından yapıldı. Açılışın ardından Binali Yıldırım, yeni açılan kütüphane ve millet kıraathanesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:14
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