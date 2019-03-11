"Millet kıraathaneleri toplumun nereye doğru gittiğini ifade eden önemli bir proje"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Arnavutköy Belediyesi Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, millet kıraathanelerinin önemine değinerek, "Bu örnek projeyi toplumun gündemine getiren Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir emeği var, ufkumuzu açtı. Belki herkes bölük pörçük bir şeyler yapıyordu ama bunun bir proje haline gelmesi, toplumun hizmetine sunulması, başlı başına aslında yola çıkış amacımızı, toplumun nereye doğru gittiğini ifade eden en önemli projelerden bir tanesi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri", Türkiye'nin birçok yerinde açılmaya devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Yeşil Cami Meydanı'nda yapımı tamamlanan Taşoluk Millet Kıraathanesi de içerisinde bulunan yaklaşık 2 bin kitapla, haftanın 7 günü okurlara hizmet veriyor. Çay ve atıştırmalık ikramının her saat başı yapıldığı kıraathanedeki kütüphane, Türk ve dünya klasiklerinden oluşuyor.

- Arnavutköy'ün merkezinde kurulacak milli kıraathanesinde 23 bin kitap yer alacak

Arnavutköy'ün merkezinde 800 metrekarelik bir alanda kurulacak, yaklaşık 23 bin kitabın yer alacağı yeni millet kıraathanesi de açılmak için gün sayıyor.



Bu konudaki çalışmalarını AA muhabirine anlatan Baltacı, millet kıraathanelerinin toplumun çok okuyan bir hale gelmesi ve yeni neslin daha sağlıklı şartlarda sosyalleşebilmesi adına yapılan önemli bir proje olduğunu söyledi.

Baltacı, Taşoluk Millet Kıraathanesi'nde gençlerin okul eğitimlerine ve üniversite hazırlıklarına evlerindeki mekanlardan daha iyi bir şekilde çalıştıklarına işaret ederek, sadece öğrencilerin değil dileyen herkesin kütüphanedeki kitaplardan yararlanabildiğini ifade etti.

Toplumun her kesiminin sağlıklı bir ortamda sohbet edebilmesi adına da kıraathaneyi kurduklarının altını çizen Baltacı, şöyle devam etti:

"Gençlerin hem eğlenebileceği hem de eğitim imkanlarını veya hobilerini gerçekleştirebileceği bir alan oluşturmaktı isteğimiz. Bu amaca yönelik yapmış olduğumuz bu çalışma gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce açtık. Mahalli düzeyde bir millet kıraathanesi ama çok büyük bir memnuniyet var. Özellikle kitap okuma alışkanlığının edindirilmesi, kitap okuma sevgisinin aşılanması gibi hedeflerimizi de başardığımıza inanıyorum."

Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy'ün merkezinde yeni bir millet kıraathanesi açma hazırlığı içerisinde olduklarına vurgu yaparak, "Yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda kurulacak. Oradaki kitap adedimiz de 23 bin civarında olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Yine hazırda olan Hadımköy'de bir merkezimiz var. Orasını da bir kaç ay sonra açmayı düşünüyoruz. Seçimden sonraki dönemde inşallah millet kıraathanelerinin sayılarını artıracağız." ifadelerini kullandı.

- "Açtığımız 18 yeni meydana 18 millet kıraathanesi yapmak istiyoruz"

Arnavutköy'de son dönemde 18 adet meydan inşa ettiklerini ve bu meydanların her birinde bir millet kıraathanesi açmak istediklerini dile getiren Baltacı, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar, belki maliyet açısından baktığımızda belediyeye bir yük getiriyor ama vatandaş memnuniyeti açısından veya toplumun geliştirilmesi, eğitilmesi yönünden baktığınızda, yapılanlar sosyal belediyeciliğin temel yansımalarındandır. Ayrıca herkesin şikayetçi olduğu, çocukların veya yetişkinlerin sağlıksız sosyal alanlarda olmasının önüne geçilmesi talebi de buralarda gerçekleşiyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde bu işe daha fazla önem vereceğiz."

Baltacı, millet kıraathanelerinin önemine de değinerek, "Bu örnek projeyi toplumun gündemine getiren Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir emeği var, ufkumuzu açtı. Belki herkes bölük pörçük bir şeyler yapıyordu ama bunun bir proje haline gelmesi, toplumun hizmetine sunulması, başlı başına aslında yola çıkış amacımızı, toplumun nereye doğru gittiğini ifade eden en önemli projelerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Modern çalışma odaları ve robotik kodlama atölyesinin de yer alacağı Arnavutköy Millet Kıraathanesi, 13 Mart'ta açılacak.