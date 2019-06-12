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Millet Kıraathaneleri gençlerin buluşma noktası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Millet Kıraathaneleri, her yaş grubundan vatandaşların ilgisini görüyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:51
Millet Kıraathaneleri gençlerin buluşma noktası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Millet Kıraathaneleri, her yaş grubundan vatandaşların ilgisini görüyor. Millet Kıraathanelerinde ücretsiz verilen internet ve çay hizmetinin yanı sıra ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlere sıcak bir ortam sunuluyor.


Sosyal belediyecilikte tüm Türkiye’ye model olmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Millet Kıraathaneleri ile her yaş grubundan vatandaşları kitaplarla buluşturuyor. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak her gün 08.00 ile 22.00 saatleri arasında açık tutulan millet kıraathanelerinde, çocuklar ve gençler kitap okuyup ödevlerini yaparken; emekliler de bir araya gelerek sohbet etme imkânı buluyor.


Ücretsiz çay ve internet hizmetinin sunulduğu kıraathanelerde ayrıca günlük yerel ve ulusal gazete ve dergiler de okuyucularla buluşuyor.


Çocuklara ve gençlere satranç ve masa tenisi gibi aktivite imkanlarının sağlandığı Millet Kıraathaneleri, zengin kütüphanesi ile özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin dört bir tarafında açılan Millet Kıraathanelerinin bulundukları şehirlerde kitap okumak isteyenlerin buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Nevşehir’de de Millet Kıraathanelerine özellikle gençlerin ilgisinin kendini çok mutlu ettiğini söyleyen Arı, “Buralardaki yoğunluk beni çok mutlu ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamamız için onların bilgiye ulaşımını kolaylaştırmalıyız. Günümüzde bilgi en önemli güç ve bunun için bilgiye erişimi kolaylaştırmaya odaklanmalıyız. Bu bakımdan Millet Kıraathanelerini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Buralara gelip ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan çocukların gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.


Millet Kıraathanesi’nde kitap okuyup test çözen öğrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan Nevşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Zengin kaynakları, sakin ortamı dolayısıyla burada sınava hazırlanma imkanı bulduğunu ifade eden Ramazan Işık isimli genç, sıklıkla Kıraathanesi’ne geldiğini belirtti. Buradaki kütüphanenin her geçen gün büyümesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Işık: “Bu mekan açıldıktan sonra evimize de yakın olduğundan dolayı bizler için çok iyi oldu. Arkadaşlarımız ile birlikte burada buluşarak hep kitap okuyabiliyoruz hem de internette araştırma yapabiliyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.


Çocuklarını ders çalışmaları için her hafta buraya gönderdiğini belirten Leyla Korkmaz isimli ev hanımı da: “Çocuklarımı buraya gönül rahatlığı ile gönderebiliyorum. Birçok kitabın bulunmasının yanı sıra güvenli internet olanağının sunulması anne ve babalar için çok önemli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:51
  1. kitap
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