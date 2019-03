Millet İttifakı'nın Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Memlekette huzur istiyoruz. Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber, bayrağımızın altında, huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.



Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, birlikte ülkeye "demokrasi baharı"nı getirmek için mücadele vereceklerini söyledi.

Bu mücadeleyi çocuklar, işsizler, esnaf ve çiftçiler için yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, beraber, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, bunu milletle beraber yapacaklarını dile getirerek, "Bütün dertlerinizi biliyoruz. İşsizlik var mı? Var. Yoksulluk var mı? Var. Huzursuzluk var mı? Var. Gerilim var mı? Var. Her şey var. Peki biz ne istiyoruz? Memlekette huzur istiyoruz. Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Her evde bereket, her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Biz kavgadan uzak, beraber, bayrağımızın altında, huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Vatandaşların mutfağında yangın var"

Birilerinin kavgadan ve gerilimden medet umduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Niye kavga? Niye gerilim? 'Mutfaktaki yangını vatandaş görmesin.' diyorlar. Ne dersen de bu ülkede vatandaşların mutfağında yangın var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretimden koparıldığını, tarım ürünleri ithal edildiğini ifade ederek, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasına ilişkin de şunları söyledi.

"Suriyeli'ye 35 milyar dolar veriyorsun, 'Efendim silah fabrikasını verdik, 50 milyon dolar para bulamadık, o nedenle yaptık.' Ankara'dan kalkarken Erdoğan'ın uçakları vardı, 4 uçağın... En küçük uçağın fiyatı 150 milyon dolar. 9 tane mi, 10 tane mi? Ne uçağın var kardeşim. En küçük uçağı sat, bir uçak yeter, iki uçak yeter, üç uçak yeter, dört uçak yeter, beş uçak yeter. Yeter ya devletin fabrikasını niye sattın? Neden satıyorsun? Satarsın bir uçağı, hiç kimseye yük olmuyorsan devletin uçağı, satarsın 150 milyon dolara, 50 milyon doları verirsin, yenilensin fabrika eğer yenileniyorsa." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi destanı yazmaları gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kötü gidişe 'dur' demek zorundayız. Mutfakta ateş var. Bunları dillendiriyoruz ama onlar başka şeylerin peşindeler. Kandırıyorlar, gönderiyorlar bir muhabiri bir yere, gündemi değiştirmek için 'İşte Kılıçdaroğlu'nun da idamı gerekiyor.' Sakın bunlara takılmayın. Onların tek amacı mutfaktaki yangını kimse görmesin. Bunlara takılmayın, onların feriştahı bile gelse biz diz çökmeyiz. Endişe etmeyin siz. Beraber iyi olacağız, mutfaklar iyi olacak. Ne olacak? Yönetimler iyi olacak. Ne olacak? Mart'ın sonunda bahar gelecek. Hep beraber huzurlu bir Türkiye için, güzel bir Türkiye için her evde huzur ve bereketin olduğu bir Türkiye için caddelerinde fabrikalarında, parklarında güler yüzle dolaşan insanların olduğu güler yüzlü Türkiye için beraber mücadele edeceğiz."

- "Üreten bir Türkiye haline dönmesi için bir vizyona ihtiyaç var"

Konuşmasına Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "15 yıldır yönetiyorlar. Teleferik yapıldı mı? Çocuklarınıza istihdam yapıldı mı? Yatırım getirildi mi? Zenginleştiniz mi? Evleriniz değer kazandı mı? Hayır. Sadece birkaç yol, alt üst geçit... Fabrikalar satıldı, yerine fabrika gelmedi. Sanayiden çıkarılan Kocaeli, buna karşılık betona boğulan ama evleri değer kazanmayan İzmitli..." ifadelerini kullandı.

Akşener, eşinin işsiz olduğunu söyleyen Kocaelili bir kadının üniversite öğrencisi oğlu için kendisinden burs istediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Kocaeli bu hale düşmeli miydi? Kocaelili gençler sanayi şehri İzmit'te işsiz kalmalı mıydı? Ekonominin, esnafın, sanayinin, tarımın, üreten bir Türkiye haline dönmesi için bir vizyona ihtiyaç var. Bu vizyon üreten ekonomi vizyonudur. Yüksek teknolojiyi getirip, sanayimizi yüksek teknolojiyle harman edip, yüksek teknoloji satan bir ekonomi anlayışını Türkiye'de ortaya koymak gerekir. O zaman Kocaeli Üniversitesinden mezun olan gençler iş bulurlar, iş açarlar, ihracat yaparlar... Kendine yeten, sonra da ihracat yapan bir Türkiye'yle cari açık da kapanır, Türkiye kendine yeten bir ülke haline gelir."

"Martın sonu bahar olacak ve inşallah Türkiye hep birlikte, Kocaeli hep birlikte iyi olacak." diyen Akşener, "Belediye başkanlarımız inşallah israf yapmayacaklar, parayı çarçur etmeyecekler, çalmayacaklar, çaldırmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar ve yandaş kayırmayacaklar. Hakkın, haklının yanında olacaklar, adaletli olacaklar, demokrasiye uygun bir tutum içinde olacaklar ve hiç kimseyi ayırmayacaklar. Cebinden nüfus cüzdanını çıkaran herhangi bir kardeşimin torpile, ayağa, paşaya ihtiyacı olmayacak." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, konuşmaların ardından Millet İttifakı'nın Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.