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Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var, bu ülkenin temellerinde gözyaşları var, bu ülkenin temellerinde omzunda silah taşıyan kadınlarımız var, çoluk çocuğumuz var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir"- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Sizden rica ediyorum, Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyesiniz"

17 Mart 2019 Pazar 17:33
Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var, bu ülkenin temellerinde gözyaşları var, bu ülkenin temellerinde omzunda silah taşıyan kadınlarımız var, çoluk çocuğumuz var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir." dedi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Balıkesir'de Kuvayı Milliye Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, günün her saati herkesin huzur içinde yaşaması ve çalışması için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"17 yıldır tek başına iktidar olan ve onu iktidar yapan, geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Dediler ki 'Tek başına iktidar olmak istiyoruz.' Eyvallah. 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun.' Eyvallah, 'İstediğimiz kanunu çıkaralım.' Eyvallah. 82 milyondan vergi topladılar, yetmedi, 'Vergi verdiniz ama yetmedi' dediler, bizlerin babaları ve dedelerinin kurduğu fabrikaları özelleştirdiler, 70 milyar dolar para da oradan aldılar. Yetmedi, 500 milyar lira da borçlandılar. Geçmişte AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. 17 yılın sonunda bu memleketin güzel insanlarını getirdiler, soğan kuyruğuna, patates kuyruğuna mahkum ettiler."

Herkesin gerçekleri görmesini istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun için mücadele ettiklerini anlattı.

- "Bay Kemal olmak kolay değildir"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de milliyetçi olduğunu ve ülkenin bir kum tanesini dahi kimseye vermeyeceğini ifade etti.

Sakarya'daki tank palet fabrikasına değinen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bana dünyada bir tane ülke gösterin, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını yabancı orduya satanların bekçiliğini yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar. Erdoğan diyor ki 'Bay Kemal konuşuyor.' Bay Kemal konuşur tabii, Bay Kemal ağzına bant mı çeksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için yürekli adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için sabahın köründe oğluna telefon açıp, 'Oğlum paraları sıfırladın mı?' dememek lazımdır. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazımdır. Bay Kemal olmak o kadar kolay mı? Sen söyleyeceksin ben dinleyeceğim, ben söyleyeceğim sen de dinleyeceksin. İşine gelince vatan millet Sakarya, işine gelince özel çıkarlar. Tank palet fabrikası niye satıldı? Katar uçağı niye bedava verildi? Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var, bu ülkenin temellerinde gözyaşları var, bu ülkenin temellerinde omzunda silah taşıyan kadınlarımız var, çoluk çocuğumuz var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir. Ülkenin bütün sınırlarında acı vardır, kan vardır, gözyaşı vardır, milli mücadele vardır, Kuvayımilliye vardır. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Cumhuriyet kurulduğu zaman bütün İslam dünyası cumhuriyet kurdu. Neden? Gazi Mustafa Kemal, sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyası için de örnek olan projeyi hayata geçirdi."

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de emeklilik yaşı için kanun teklifi verdiklerini ancak kabul edilmediğini dile getirerek, "Emeklilikte yaşa takılan bir kişi gider AK Parti'ye, MHP'ye oy verirse iki elim iki yakanızda olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, herkesin işinin olmasını, herkesin yatağa tok girmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkeyi cehenneme çevirdiler. Her gün iftira. Ya bir üç gün konuşma da millet biraz rahatlasın. Günün 24 saati bütün televizyonlar beyefendi için çalışıyor. İstediğin kadar eleştir, istediğin kadar iftira at, biz bildiğimiz yoldan, hak yolundan asla ve asla ayrılmayacağız. Her yerde hak, hukuk ve adalet diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Her kesimden insanları dinliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Balıkesir ziyaretlerinde her kesimden insanları dinlediğini aktardı.

Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adaylarına destek isteyen Akşener, şunları dile getirdi:

"Böyle bir yerel seçim olur mu? Sanki Tayyip Erdoğan seçilecekmiş gibi. Yapmaya çalıştığı şey, sizi birbirinizle dövüştürmek. Sizden rica ediyorum, Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyesiniz. Biz Millet İttifakı'nı kurduk; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi vardı. 5 milyon biz oy aldık, 11 milyon küsur CHP aldı, 1 milyona yakın Demokrat Parti ve Saadet Partisi aldı ve sonuç itibarıyla 18 milyon oy almış siyasi partilerin, şimdi yerel seçime giderken, hepsine oy vereni de yöneticileri de terörist ilan etti."

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile Akşener, meydanın yakınında bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

Mitingin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'e İYİ Parti İl Başkanlığında ziyarette bulundu. Millet İttifakı'nın İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un da yer aldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:33
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP ve İYİ Parti ortak mitingi
  3. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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