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Millet İttifakı Yenimahalle adayı Fethi Yaşar, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

Millet İttifakı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Millet İttifakı Yenimahalle adayı Fethi Yaşar, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi

Millet İttifakı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hemşehri dernekleriyle bir araya geldi.


Yaşar, vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Demetevler bölgesinde bulunan Gümüşhane-Şiran Kavaklıdere ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen toplantıya Yaşar’ın yanı sıra İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP ve İYİ Parti Yenimahalle ilçe başkanları ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.


Yenimahalle’ye geldiği ilk yıllardan bugüne Gümüşhanelilerle dostluk, hemşehrilik ve ticaret yaptığını belirten Yaşar, "Siyasetin kirli dilinin insanlar arasında kutuplaşma oluşturduğu şu günlerde, hemşehri dernekleri vatandaşlarımızın kültürel geçmişini gelecek kuşaklara aktarması ve birlik, beraberliği sağlaması açısından büyük önem ifade ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri hemşehri derneklerine tam destek veriyor, yetki çerçevemiz içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gümüşhaneliler cumhuriyetin değerlerine inanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda ilerleyen insanlardır. 10 yıldır bana göstermiş oldukları ilgi ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.



"Öncelikle siyasetçilerin kullandığı dile dikkat etmesi gerekiyor"


Siyasetçilerin kullandıkları dile dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Yaşar, "Önümüzde bir yerel seçim var. Sanki ülke savaşa gidiyor. İnsanları oy kullandığı partiye göre vatansever ve vatan haini ilan ediyor. Bu kirli dil ülkeye büyük zarar vermektedir. İnsanları birbirine düşman ederek kazanılan bir seçim ülkemize hiçbir fayda sağlamaz. Öncelikle siyasetçilerin kullandığı dile dikkat etmesi, ülkeyi yönetenlerin ortak akla inanarak, demokrasinin gereklerine inanması gerekiyor" ifadelerini kaydetti.



Bahadınlılar Yaşar’a yoğun ilgi gösterdi


Toplantı sonrası Yozgat Bahadın Kültür Derneği’nin düzenlemiş olduğu dayanışma gecesine katılan Yaşar’a Bahadınlılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "2009 yılından beri eğitim, sanat, kültür ve spor gibi birçok alanda Yenimahalle’ye onlarca eser kazandırdık. Ürettiğimiz projeler ve yaptığımız tesisler sadece kendi dönemimizi düşünerek yapılmadı. Yenimahalleli bu merkezleri yıllarca kullanacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yaptığımız YENİMEK kurs merkezleri ve etüt merkezleri ilçenin dört bir yanında hizmet sunuyor, ilçemizde atanamayan öğretmenlere istihdam sağlıyor. Bizim hazırladığımız tüm projeler vatandaşa dokunan projelerdir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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