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"Millet İttifakı, sandıklarda cevabını alacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "(Millet İttifakı) Bakıyorsunuz 4 parti yetmiyor. İşin içinde FETÖ, PKK ve 28 Şubatçılar var. Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar karışık bir ittifak olmadı. Bu ittifak inşallah sandıklarda cevabını alacaktır"- "Bu seçimde Türkiye'nin gideceği istikameti seçiyoruz. 31 Mart sandıklarından inşallah zafer çıksın"

30 Mart 2019 Cumartesi 16:52
"Millet İttifakı, sandıklarda cevabını alacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bakıyorsunuz 4 parti yetmiyor. İşin içinde FETÖ, PKK ve 28 Şubatçılar var. Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar karışık bir ittifak olmadı. Bu ittifak inşallah sandıklarda cevabını alacaktır." dedi.

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen sevgi yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, Bulvar Caddesi boyunca vatandaşları ve esnafı selamlayarak, seçimler için destek istedi.

Daha sonra 15 Temmuz Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, çok güzel bir seçim çalışması süreci geçirdiklerini, yarın da bu çalışmaların semeresini alarak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'u başkan seçeceklerini söyledi.

Enteresan bir seçim kampanyası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'de bir tarafta nerede durduğu belli olan, Türkiye'nin temel konularındaki fikri açık olan, göğsünü gere gere 'biz ittifak yapıyoruz' diye sahada dolaşan Cumhur İttifakı. Ne yazık ki, karşımızda da bir ittifak vardı. Bu ittifaka 'benzemezler ittifakı' ya da 'bremen mızıkacıları' diyebiliriz. Dördü de ayrı telden çalıyor. Birisinin 'ak' dediğine diğerinin 'kara' demesi muhtemel. Hiçbir ortak noktaları yok. Tek ortak noktaları 'Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' " diye konuştu.

- "İşin içinde FETÖ, PKK ve 28 Şubatçılar var"

Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nda sadece 4 parti olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ay sonunda FETÖ'nün elebaşları konuşmaya başladı. Dumanlı çıktı sosyal medyadan 'Bunları götürün de nasıl götürürseniz götürün, yakamızdan düşsünler.' Aynı şekilde 28 Şubat'ın önemli isimlerinden birisi olan Cindoruk da maalesef hiç beklemediğimiz bir şey söyledi. 'Bu seçim bir intikam seçimidir' diyor. Neyin intikamı? 'Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter sistemin başkanlık sisteminden intikamıdır.' Yazıklar olsun. Bir adamın siyasette söyleyebileceği en ağır söz intikam lafıdır. Bu millet 28 Şubat'ı unutmadı. Karayılan, 'Oy vermemezlik yapmayın, oy vermezseniz (onların tabiriyle söylüyorum) AKP ve MHP'nin faşizmine destek olursunuz' diyor. Bakıyorsunuz 4 parti yetmiyor. İşin içinde FETÖ, PKK ve 28 Şubatçılar var. Türkiye'nin hiçbir döneminde bu kadar karışık bir ittifak olmadı. Bu ittifak inşallah sandıklarda cevabını alacaktır."

Kurtulmuş, seçim çalışmalarında tüm teşkilatın çalışarak, üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Allah çalışana verir. İnşallah Cenabı Allah bizi bu çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde mükafatlandıracak. Bu seçimde Türkiye'nin gideceği istikameti seçiyoruz. 31 Mart sandıklarından inşallah zafer çıksın." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşte Kurtulmuş'a AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu ile partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:52
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

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