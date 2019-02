Millet İttifakı NTO’yu ziyaret etti

İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan adayı Kürşat Engin Özcan, CHP, İYİ Parti ilçe yönetim kurulu başkanları ve üyeleri Nazilli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle sürdürdükleri kurum ziyareti kapsamında Nazilli Ticaret Odasını ziyaret eden Millet İttifakı temsilcileri, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından karşılandı.

Nazilli Ticaret Odası üyeleri tarafından bu güne kadar Oda’ya iletilen bölge ile ilgili sorunlar ve yapılması istenen yatırımlar ile ilgili konular hakkında Özcan’ın projeleri ve düşünceleri soruldu.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ziyarette yaptığı açıklamada, “Yaklaşan yerel seçimlerin tüm adaylar için adil bir seçim olmasını ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ticaret Odası olarak siyaset üstüyüz ve tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Ancak bölgemiz sorunlarına sahip çıkan, samimi olarak sorunların çözümü için uğraşan, tüccarımızın ve sanayicimizin taleplerine kulak tıkamayan kişi ve kurumlar bizim için daha muteberdir. Hepimiz bir hizmet yarışının içindeyiz. Birbirimizin sıkıntı ve dertlerini kendi derdimiz kabul edersek her şey daha kolay çözülür. Her iki parti temsilcilerine, Kürşat engin Özcan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor seçimlerde her şeyin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.