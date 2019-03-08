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Millet İttifakı Marmaris’te buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

08 Mart 2019 Cuma 21:23
Millet İttifakı Marmaris’te buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığını ziyaret etti.


Başkan Gürün’e, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, Millet İttifakı’nın Marmaris adayı CHP’li Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti.


Ziyarette konuşan İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, “Güzel ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İttifak adaylarımız ile Marmaris’te yaşayan halkımızın her kesimini kucaklayarak, ayrımcılığa ve ayrıştırmaya son vererek el birliği içinde çalışacağız. Önemli olan Marmaris için hizmet etmek. Cumhur ittifakının baskıcı, ötekileştirici ve tehditkar yüzüyle Marmaris tanışsın istemiyoruz. Bu nedenle Marmaris Halkının huzuru, refahı ve mutluluğu için elimizi taşın altına soktuk. Marmaris için hayırlı ve İYİ olmasını temenni ediyoruz” dedi.


İYİ Partinin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, “Büyükşehir’de Osman Beyin, Marmaris’te Mehmet Beyin seçilmesi evet onları belediye başkanı yapacaktır. Ama biz bunun ötesinde Cumhuriyet ve demokrasi olarak görüyoruz. Verilecek olan oylarında oraya gideceğini düşünüyorum. Bizi bu kadar güzel karşıladığınız içinde teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Daha sonra konuşan Millet İttifak’ının adayı Osman Gürün, şunları söyledi;


“Millet İttifakı adına müzakereler çok güzel geçti. İki genel başkan çok nitelikli birliktelik ve müzakere ortaya koydu. Tabanımızın ve vatandaşlarımızın da bunu anladığını düşünüyorum. Ona göre de davranacaklardır. Amacımızın ne olduğu belli, ortak değerlerimiz belli bu doğrultuda da birlikte yürüyoruz. Yoldaşlık yapıyoruz.”


Konuşmaların ardından İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Doğanyılmaz ile birlikte Başkan Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, Millet İttifakı’nın Marmaris adayı CHP’li Mehmet Oktay’ın seçim ofisini ziyaret ettiler.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:23
  1. doğa

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