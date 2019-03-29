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Millet İttifakı Manisa mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "1 Nisan günü elektrik paralarınızın azalmasını, vergilerin indirilmesini, doğal gaz faturalarınızdaki vergilerinizin indirilmesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. İşsiz gençlerin gözünün içine bakıp, 'ben sizin için ne yapabilirim' demesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz"

29 Mart 2019 Cuma 20:12
Millet İttifakı Manisa mitingi

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Nisan günü elektrik paralarınızın azalmasını, vergilerin indirilmesini, doğal gaz faturalarınızdaki vergilerinizin indirilmesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. İşsiz gençlerin gözünün içine bakıp, 'ben sizin için ne yapabilirim' demesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Millet İttifakı Manisa mitinginde konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler boyunca Türkiye'nin gündeminde yer alan insanları ayrıştıran ve iftira atan sözleri olduğunu öne sürerek, bu sözlerin kendilerini çok incittiğini söyledi.

"Bize, bana PKK'lı dediler, Meral Akşener'e PKK'lı dediler." ifadesini kullanan Akşener, belediye meclis üyelerine de PKK'lı denildiğini ve bu sözlere çok üzüldüklerini belirtti.

Akşener, belediye meclis üyeleri içinde şehit yakını olduğunu dile getirerek, "Zannettiler ki korkacağız, şehit yakınlarını ortada bırakacağız, üzerimize gelinmesin diye bu kardeşlerimize sırtımızı döneceğiz. Bizi hiç tanımamışlar. Bu 29 kardeşimin ortak bir özelliği var. Kürt kökenli olmaları. PKK'ya karşı mücadele etmiş olmaları. Ailelerinden şehit olması ve İYİ Parti'den belediye meclis üyesi olmaları. Ayıptır be. AK Parti'den olsalar Kürt kardeşlerim, İYİ Parti'den oldukları için PKK'lı. Bir cumhurbaşkanı meydanlarda bunu söyleyemez." dedi.

Sahneye çıkarken yanında getirerek kürsüye koyduğu çantayı gösteren Akşener, "Bu çanta dün akşam televizyon kanallarında, ondan evvel mitinglerde, ondan evvel televizyonlarda sayın Erdoğan'ın 'Meral Akşener'i tutuklattıracağım, 1 Nisan'dan itibaren tutuklattıracağım' demesine bir cevaptır. Bu çanta Yassıada'ya giderken rahmetli Menderes'in elindeydi. Bu çanta Zincirbozan'a giderken rahmetli Demirel ve Ecevit'in elindeydi. Bu çanta Mamak'a giderken rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in elindeydi. Kadere bakın bu çanta Pınarhisar'a giderken Erdoğan'ın elindeydi." ifadelerini kullandı.

"Ceketini koyarak bu insanlara ne istersem seçtirtirim dedirten bu anlayışın ikaz edilmesi gerekiyor." diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Onun için o kulağı çekeceksiniz. 1 Nisan günü elektrik paralarınızın azalmasını, vergilerin indirilmesini, doğal gaz faturalarınızdaki vergilerinizin indirilmesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. İşsiz gençlerin gözünün içine bakıp, 'ben sizin için ne yapabilirim' demesini istiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Burada öyle bir fotoğraf var ki, o kulak çekilecek gibi görünüyor. Allah bizi iftiracı olanlardan, karşınızda o şekilde duranlardan eylemesin."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:12
  1. ittifak
  2. miting
  3. yerel seçim

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