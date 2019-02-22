SAKARYA (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağını belirterek, "Bunun en temel nedeni, ittifakın temsil ettiği değerlerin iki siyasi partinin tabanından daha geniş bir kesimi ilgilendirmesidir." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde AK Parti'nin Rüstempaşa Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren Bostancı, daha sonra partinin İl Başkanlığına geçti.

Bostancı, burada yaptığı konuşmada, Sakarya ve ilçelerindeki AK Parti'li belediye başkan adaylarının Cumhur İttifakı kapsamında çok iyi çalıştıklarını gördüğünü belirterek, Sakarya'nın her zaman Türkiye'nin ortak meseleleri ve yerelde de belediyecilik hizmetleri konusunda hassasiyet sahibi bir şehir olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart seçimlerinde Sakarya'nın her yerinde büyük bir oy farkıyla ipi göğüsleyeceğini dile getiren Bostancı, diğer taraftan Meclis'in dün akşam itibariyle çalışmalarını tamamladığını anımsattı.

Meclis'e ara verilmeden önce iki torba yasanın yürürlüğe girdiğini aktaran Bostancı, "Vatandaşlarımızın hayatına kolaylık getirecek düzenlemeler oldu. Mesela emeklilere iki bayram döneminde verilen ikramiyeler dolayısıyla, gelir testi sebebiyle engelli maaşını alamayanların maaşlarını alabilmesini sağlayan değişiklik vardı. Kitaplarda KDV'yi sıfırlayan düzenleme vardı. Önemli düzenlemelerden biri de Adana'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının, Alparslan Türkeş Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesiydi." diye konuştu.





- "Millet İttifakı istediği neticeyi alamayacaktır"

Bostancı, saha araştırmalarından elde edilen verilerin, Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerden büyük bir güçle çıkacağını gösterdiğini vurgulayarak, "Bunun en temel nedeni, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi parti olmakla birlikte, ittifakın temsil ettiği değerlerin, iki siyasi partinin tabanından daha geniş bir kesimi ilgilendirmesidir. Bu bakımdan bu seçimlerde AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin dışında da Cumhur İttifakı çatısı altında oy verecek vatandaşlarımızın olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, sosyolojik olarak hem birbirine benzeyen hem de milletin ortak kader ve geleceğiyle ilgili son derece iddialı bir siyasal anlayışa sahip olduğunu belirten Bostancı, şunları söyledi:

"Millet İttifakı ise birbirine benzemeyen sosyolojik olarak birbirini adeta tekzip eden, bir arada herhangi bir şekilde program üzerine anlaşmaları mümkün olmayan, Türkiye'nin ortak kaderi ve geleceği konusunda asgari müştereklerinin bile ne olduğu hususu şüpheli bir ortaklık var. Denilebilir ki, 'asgari müştereklikleri yok nasıl ortak oldular?' Onları ortaklaştıran yegane husus, AK Parti'ye karşı husumet ve aynı zamanda 'iktidar gitsin' yaklaşımı. Vatandaşlarımız bunu muhakkak sorgulayıp değerlendireceklerdir. Kanaatimiz o dur ki, ideolojik tutarsızlığı bulunan, memleketin ortak kader ve geleceğiyle ilgili meselelere bigane kalan bu ittifak, yürüttüğü siyaset ve politik yaklaşımı sebebiyle istediği neticeyi alamayacaktır."

Parti binasındaki konuşmasının ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bostancı, daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.



