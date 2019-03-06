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Millet İttifakı ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "(İYİ Parti ile ittifak) Özel bir çıkara dayalı değil. İşbirliğimiz demokrasi, vatanın birliği, bütünlüğü, şanlı bayrağımızı koruma işbirliği"

06 Mart 2019 Çarşamba 18:57
Millet İttifakı ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Özel bir çıkara dayalı değil. İşbirliğimiz demokrasi, vatanın birliği, bütünlüğü, şanlı bayrağımızı koruma işbirliği." dedi.

Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Denizli Özay Gönlüm Bulvarı'nda düzenlendi.

İki genel başkan, meydanda toplanan vatandaşları selamladı.

Mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi bu ülkeye getirinceye kadar mücadelelerinin süreceğini belirtti.

20 yıldır Denizli'yi yönetenlerin ilin hangi sorununu çözdüğünü soran Kılıçdaroğlu, kentin bir üretme yeteneği ve gücünün olduğunu, bunun iyi kullanılması halinde Denizli'nin pek çok sorununun çözülebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, destek, yetki ve güç verilmesi halinde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini, ülkenin sorunlarını çözmek için de birlikteliğe, birlikte yaşamaya, huzura, mutluluğa ve üretime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çiftçilerin sorunlarının bulunduğunu, mazot, gübre, ilaç ve suya zam yapıldığını ancak çiftçiye "eski fiyattan satacaksın" denildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, hal esnafının, manavın ve vatandaşın terörist ilan edildiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara "türedi" dendiğini aktararak, "Kendi vatandaşına 'türedi' diyen bir Cumhurbaşkanı örnek gösterin. Vatandaş 'hak istiyorum, bu sorunu dile getirmek istiyorum' diyor, sen misin sorun dile getiren." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanların sandığa gidip ders vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin yasalardan kaynaklanan hakkı var, milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye yardım yapılması lazım. 2018'de gelir 26 milyar lira, ancak 12 milyar lira verildi. Nerede bu 14 milyar lira? Çiftçi kardeşime soruyorum. Sandığa git, elini vicdanına koy, oyunu kullan. Efendim 'para yok' diyecek. İyi de kardeşim Suriyelilere 35 milyar lira verdin, oraya para var, çiftçiye niye yok?" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, patates, soğan kuyruğu gibi yeni varlık kuyruğuyla tanıştıklarını, en büyük varlık kuyruğunun işsizlik kuyruğu olduğunu söyledi.

Kürkte verginin bir hafta önce sıfırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Musluğu açarken 5 çeşit, elektrik düğmesini açarken 4 çeşit vergi, kefen bezi alırken, çocuk maması alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun, otobüse binerken vergi ödüyorsun, kürk alırken vergi yok. Niçin? Çünkü saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var, onun için vergiyi sıfırladılar." dedi.

Vatandaşlardan kendilerine "17 yıldır tek başına bir devleti yönetiyorlar. İstedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, valiyi, müsteşarı, bakanı, emniyet müdürünü, Diyanet İşleri Başkanını tayin ettiler, nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler." sorusunu sormalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, oy verdiniz tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız, oy verdiniz Türkiye'yi daha iyi yönetin diye. Nasıl olur da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir soğan kuyruğuna girer. Vicdanınıza sorun, ondan sonra sandığa gidin. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Bunu hak ediyor muyuz? O zaman sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, insanımız, çocuklarımız, güzel Türkiye için gideceğiz."

-"Özel bir çıkara dayalı değil"

Yerel seçim için İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel bir çıkara dayalı değil. Onların gibi değil. İşbirliğimiz demokrasi, vatanın birliği, bütünlüğü, şanlı bayrağımızı koruma işbirliği. Ne benim cebime, ne Meral Hanımın cebine para giriyor. Biz bu ülkenin huzuru için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hak, millet, bayrak, güzel Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadın-erkek eşitliği, herkesin işi, aşı olsun mücadelesidir, hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye, her evde tencere kaynasın, Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye'si mücadelesidir."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:57
  1. CHP Genel Başkanı
  2. ittifak
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. ortak miting

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