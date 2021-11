'Millet İttifakı, HDP ile gizli açık iş tutuyor!..'

Ülkemizde maalesef yıllardan beri siyaset alanında büyük bir şanssızlık olarak muhalefette bulunan Millet İttifakı denilen partiler başta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, kalkınmasının önüne takoz olmaktan başka ülkemize bugüne kadar faydaları olmadığı gibi aksine bilhassa zararları var.

İşte herkesin bildiği gibi PKK’nın uzantısı olan ve Millet İttifakı içinde boy gösteren HDP ile gizli açık iş tutan bu partiler, ülkemizin geleceğine engel olmaktan başka hiçbir iş yapamazlar. Çünkü böyle acemi siyasetçileri şans olarak koca Türkiye’de arasan tarasan bu kadar acemi siyasetçiler bulamazsın. Çünkü ülkemizin kalkınmasını, savunma sanayilerinden ve teknolojilerden hiç bahsetmezler. Hep konuştukları devamlı genişletilmiş parlamenter sistem, erken seçim ve her şeye zam patates, soğan gibi söylemleri ile şehir şehir dolaşan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer Millet İttifakı siyasetçiler, milleti kandırmaya çalışırken aslında kendilerinin çok acemi bir siyasetçi olduklarını millete böylece anlatmış oluyorlar.

Yine herkesin bildiği gibi o çok savundukları parlamenter sistem yüzünden maalesef ülkemiz pek çok Haçlı Devletlerden geri kaldı. İşte yıllarca siyasette hep adam kayırmacılığı ile bu durumda ülkemiz kalkınmada istenilen bir yere bir türlü gelemedi. Biliyorsunuz, bir zamanlar milletin seçtiği millet vekilleri otel lobilerinde konuşarak o partiden bir başka partiye geçip kendi partilerini sattıklarını hepimiz görmüştük. İşte Millet İttifakı denilen bu partiler genişletilmiş bir parlamenter sistem, tutturmuşlar gidiyorlar. Hepimiz zamanında görmüştük. TBMM parlamenter sistemde devletin menfaatine olacak o günkü iktidar partileri hazırladıkları bir kanunu Reisi Cumhur’a gönderirlerdi, Reisi Cumhur doğru dürüst incelemeden o millet için faydalı kanunu red ederek bir daha görüşülmesi için o kanunu hemen meclise geri gönderirdi. Çünkü Reisi Cumhur da yine bir parti görüşüne sahip olan biriydi. Ve böylece maalesef o faydalı kanunların pek çoğu meclisin tozlu raflarında yıllarca kalırdı. Böyle o zıtlaşmalar, kavgalarla işte bu Millet Partileri, 1980’lerin kavgalı o parlamenter sistemini tekrar ülkemizin başına getirmek istiyorlar. İşte görüyorsunuz daha seçim ortada yok iken Meral Akşener kalkıyor ben başbakan olacağım diyebiliyor. Kılıçdaroğlu ise, siyasi cinayetler işlenebilir, diyerek ülkeye adeta bir korku salıyor. Tabi hepsi bu kadar mı? CHP’nin Suriye tezkeresine bilerek bilmeyerek hayır demesi ise maalesef hiç unutulacak gibi değil.

Ülkemiz dışında başka devletlerin içinde bu kadar beceriksiz bir muhalefet partileri var mıdır acaba ben bilmiyorum? Bakın şu çok iyi bilinmeli ki zamanında denenmiş o genişletilmiş parlamenter sisteminde kavgalar, erken seçimler, koalisyonlar hiç bitmezdi. Bu bakımdan ülkemizin her türlü kalkınması için, mutlaka başkanlık sistemini devam etmemizle ancak her türlü teknolojiler bilhassa, savunma sanayileriyle ülkemiz gelişir ve her türlü düşmanlarımıza da böylece kafa tutar hale gelebiliriz.

İşte görüyorsunuz Millet İttifakının acemiliklerini başta Kılıçdaroğlu, Meral Akşener şehir şehir dolaşırken şöyle bir politika izleyebilmiş olsalardı belki seçmen vatandaşları daha kolay kandırabilirlerdi. Örneğin şöyle deselerdi, AK Parti Tayyip Başkanın savunma sanayilerinde düşmanlarımızı korkutacak silahları yaptığı gibi bizde AK Parti’den daha güçlü silahlar yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizimde kadrolarımız hazır beklemekteler.

Çünkü bazen bir ülkede öyle bir zaman gelir ki silahlar ekmek gibi, su gibi büyük ihtiyaç olacağını AK Parti’den biz daha iyi biliyoruz, gibi söylemler söyleyeceklerine devamlı söyledikleri genişletilmiş parlamenter sistem ve erken seçim istemekten başka bir şey söyledikleri yok ve bilhassa Kılıçdaroğlu’da, ABD’nin sınırlarımıza yakın yerlerde PKK, YPG’ye eğitim verip ve tırlar dolusu her çeşit silahlar verirken Suriye’de, Irak’ta ne işimiz var demesine ise söyleyecek bir söz bulamıyoruz.

Bakın ABD’nin tırlar dolusu çeşit çeşit silahları vermesi demek Türkiye’nin bir numaralı düşmanı olduğunu ilkokul talebeleri anlarken Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti’nin anlamaması biz vatandaşları derin derin düşündürmektedir. Anladığımız kadarıyla Millet İttifakı partiler, eğer yanlışlıkla ülkenin başına iktidar olurlarsa maalesef ülkemizi çok karanlık noktalara götüreceği şimdiden belli gibi. Eğer aileler, okullar layıkıyla çocuklarımızı üniversite talebelerini gerekli şekilde yetiştirilmezlerse 2023 seçimleri çok kritik geçebilir. Şimdiden Ak Parti millet vekillerine duyurulur.

“Özlü Söz”

Sen nasibini aramaya çıktığında nasibin seni aramaya çoktan çıkmıştır.

“Özlü Söz”

Dedelerimizin paylaşamadıkları dünya malını bizler paylaşabilmek için birbirimizin başını gözünü yarar olduk. Paylaştıklarımızı çocuklarımıza bırakacağımızı bildiğimiz halde.