Millet İttifakı Doğu Bölgesi 1.Hizmet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli’de Millet İttifakı’nın doğu bölgesi ilçe başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Bölgede yapılacak olan hizmetlerin koordinasyonunun görüşüldüğü toplantının girişinde, Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşlı bir çiftçiyi dinlerken çekilen resim tablosunu hediye etti.

Başkan Çerçioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşlara seçim döneminde verilen sözleri yerine getirebilmek için bunun gibi toplantıları daha sık düzenleyeceklerini belirterek “ Millet İttifakı içerisinde yer alan tüm meclis üyeleri ve ilçe başkanlarımızla, yapılacak hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak için daima fikir alışverişinde olacağız. Bu ilk toplantımız. İkincisini de haftaya gerçekleştirme kararı aldık” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çerçioğlu’nun yanı sıra, CHP İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, CHP ve İYİ Parti’nin Nazilli İlçe Başkanları, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan, Karacasu Millet İttifakı ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı.