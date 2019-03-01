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Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Dursun Ataş: 17 yıldır iktidardalar, bu Mustafa Kemal Atatürk’e bile nasip olmadı

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 15:22
Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Dursun Ataş: 17 yıldır iktidardalar, bu Mustafa Kemal Atatürk’e bile nasip olmadı

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, kent merkezinde vatandaşlarla kucaklaştı. Vatandaşın ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği Ataş’a, “Artık değişim olmalı, yenilik her zaman iyidir.” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ataş da yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, “17 yıldır iktidardalar. Bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bile nasip olmadı, ama bugün gelinen tablo ortada. Değişim ve gelişim artık kaçınılmaz” diye konuştu.



Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, ilçe ziyaretlerinin yanı sıra kent merkezinde de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Çarşısı ve aynı zamanda Kazancılar’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren, vatandaşlarla sohbet eden Ataş, amaçlarının kentte yaşayan insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamak olduğun söyledi.



YERALTI ÇARŞISI ESNAFI DERT YANDI

 

Yer altı Çarşısı ziyaretinde dernek yönetimi ve esnaflarla sohbet eden Ataş’a bazı esnaflar, “Çok gizli tepki var. Rüzgarın esip de üşütmediği bir durum var, ama inanın üşüyoruz.” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ziyaretleri sırasında konuşan Ataş, iktidarın politikalarının artık çözüm üretmediğini belirterek, “17 sene uzun zaman. Rahmetli Atatürk’e bile nasip olmadı. Asıl insanların sorgulaması gereken durum, 17 yılda bu ülke nereye geldi. Sürekli 40’lar, 50’ler, 80’ler diyorlar. Artık dünya değişti. Şimdiki durumda değerlendirme yapmak lazım. Biz hangi ülkelerle yarışıyoruz? Kıyaslama yapılırken buna göre, günün koşullarına göre yapılmalı. Ne yazık ki ülkemiz de tablo anlatıldığı gibi toz pembe değil. Artık bir değişim, gelişim gerekiyor. Biz de bu amaçla yola koyulduk. Ülkemiz, şehrimiz, vatandaşımız iyi olsun istiyoruz” dedi.



Cumhuriyet Meydanı ve Kazancılar’da da vatandaşlarla görüşen, esnafları ziyaret eden Ataş’a, vatandaşların ilgisi de dikkat çekti. Ataş’a vatandaşlar “hayırlı olsun” diyerek destek verdi.



ESNAF: HER ZAMAN YENİLİK İYİDİR, MİLLET DEĞİŞİM İSTİYOR

 

Esnafla da görüş alış verişinde bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Siz nasıl görüyorsunuz?” dediği bazı esnaflardan da “Millet değişiklik istiyor. Her zaman yenilik iyidir” yanıtı vermesi dikkat çekti.



Diğer yandan Ataş, ziyaretlerini parti il yöneticilerinin yanı sıra Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli, Kocasinan Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel ile birlikte gerçekleştirdi. Millet ittifakının adaylarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi ve yaşadıkları sıkıntıları anlatıp, iş başına geldiklerinde çözüm istedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:22
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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