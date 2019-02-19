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Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda ve derneklere ziyaret

Şehzadeler Belediyesi Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir Manisa’daki oda ve dernekleri ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 14:20
Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda ve derneklere ziyaret

Şehzadeler Belediyesi Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir Manisa’daki oda ve dernekleri ziyaret ederek istişarelerde bulundu.


31 Mart yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir Manisa’daki oda ve dernekleri ziyaret etti. İlk olarak Manisa Pazarcılar Odasını ziyaret eden Özdemir, kapalı Pazar yeri projesinden söz etti. Pazarcı esnafının zor günler geçirdiğini söyleyen Özdemir, "Biz belediye vatandaş ve pazarcı esnafıyla birlikle ortak akıl üreterek bu surunu çözmeye hazırız" dedi.


Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter’i ziyaret eden Özdemir ekonomik krizden dolayı zor günler geçiren esnafın sorunlarını not aldı. Manisa Lokantacılar Oda Başkanı Mehmet Akgül ve Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ile de bir araya gelen Özdemir, Şehzadeler ilçesi sınırları içinde yer alan odaların sıkıntılarını bildiklerini belirterek, “Esnafın derdiyle dertlenmeye hazırız. Belediye olarak üstümüze düşeni yapmak boynumuzun borcu” diye konuştu.


Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Özdemir burada şehir içi trafiğin sorunları ve şoför esnafının dertlerini dinledi. Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir yol haritası belirleyip üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Özdemir, “Maalesef Manisa’nın birikmiş sorunları var. Ortak akılla çözülmeyecek bir sorun yok. Biz taşın altına elimizi sokmaya hazırız” dedi.


Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile de bir ayara gelen Özdemir, “Manisa’nın en büyük değeri Mesirdir. Festivalimizin gerçek anlamda Uluslararası boyuta taşınması için daha çok gayret edilmeli. UNESCO tarafından onaylanan Mesirimiz kentimizin tanıtım ve turizminin en önemli ayağıdır” dedi.


Oda Başkanlarından 31 Mart Yerel seçimleri öncesi destek isteyen Özdemir “Ülkemizin ekonomik anlamda çok zor günler geçirdiği bu günlerde projelerimizle yola çıktık.Seçimlerde esnafın desteğini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:20
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