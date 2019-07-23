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Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı yapıldı

Yeni hizmet dönemine hızlı başlayan Millet İttifakı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:55
Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı yapıldı

Yeni hizmet dönemine hızlı başlayan Millet İttifakı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi.


Toplantıların ilki geçen hafta Nazilli’de gerçekleştirilmişti. Bu haftaki toplantıda da Aydın için uyum içerisinde çalışma iradesi bir kez daha ortaya konuldu. Toplantıda, alınan kararların ve verilecek hizmetlerin hızlı, koordineli ve bütünsel olarak uygulanmasına vurgu yapıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın geleceği için seçim döneminde vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesi için koordinasyon toplantılarının sıklıkla yapılacağını belirtti. Millet İttifakı belediyeleri olarak fikir alışverişine özel önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Bütün gayemiz belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve Aydın’ı daha ileri taşımak. Millet İttifakı olarak Aydın için elbirliğiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Aydınlılara daha iyi hiçmet vermek için bu koordinasyon toplantılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Millet İttifakı’nın Karpuzlu, Köşk ve Koçarlı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:55
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