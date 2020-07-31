Millet düşmanlarıyla millet ittifakı

Hepsini bir tarafa koyalım da gelelim şu birbirine benzeyenlere; A.Gül, A.Davutoğlu, T.Karamollaoğlu, A.Babacan. Diyelim ki; 1- AK Parti ile anlaşamadığınızı anladık. Peki CHP ile HDP ile ortak noktanız nedir? 2- Hangi konuda Kılıçdaroğlu size Erdoğan’dan daha yakın? 3- Kimlerle aynı fotoğrafta yer aldığınızın farkında mısınız? 4- Ezandan, Kur’an’dan, camiden rahatsız olanlarla beraber haşrolmayı ister misiniz? 5- Hiç düşündünüz mü CHP’nin size sevgisinin sebebi nedir? 6- Erdoğan gitti, Kılıçdaroğlu geldi diyelim. Size, ülkeye faydası ne? Kimler zil takıp oynayacak, siz bu oynayanların neresinde yer alacaksınız? 7- Geçmişi, ne tez unuttunuz. 367 garabetini kimin yaptığını bilmiyor musunuz? 8- Hergün Türkiye dinselleşiyor, okullarda mescid açılıyor, bu Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüyor diye bağıran CHP’ye yoksa siz hak mı veriyorsunuz? 9- Sizin yaptığınız ittifak mı intihar mı hiç düşündünüz mü? 10- Battık, bittik diyorsunuz, eski daha iyiydi diyorsunuz....

Soruyorum sizin yapmak istediğiniz ne?

Cevap; Bizim partilerimizin %2’den fazla oy alamayacağımızı biliyoruz. Emin olun siz çok vefasızsınız, size hiç yakışmıyor.