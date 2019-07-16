Millet direndi ümmet kazandı

Faruk Arslan’ın Röportajı

Akit Medya kurucusu ve Grup İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile 15 Temmuz direnişinin 3. yıldönümünde bir söyleşi gerçekleştirdik. 15 Temmuz’un darbeye karşı ilk sivil direniş olması açısından bir başlangıç olduğunu kaydeden Karahasanoğlu, Erdoğan’ın önderliğindeki milletimizin, FETÖ’cü alçaklara ve ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist ülkelere Osmanlı tokadı vurduğunu kaydetti.

Tahmin edemedikleri direnişle karşılaştılar

-“15 Temmuz”u, yarım asra yakın gazetecilik tecrübenizle nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz; bir anlamda 1961 darbesinin devamı, diğer anlamda da 40 senedir yapılanmasını sürdürmüş derin bir yapının sahneye çıkışıdır. Allah’a şükrediyoruz ki, o derin yapı başarılı olamadı. FETÖ’cü alçaklar, hiç tahmin edemedikleri bir direnişle karşılaştılar.Halktan ummadıkları bir tokat yediler. Darbelerden çok çekmiş bir milletin; liderini yalnız bırakmadığını gördüler.

Halk seçtiği cumhurbaşkanına sahip çıktı

-FETÖ’cü darbecilerin başarısız olmasında en önemli unsur neydi?

FETÖ’cülerin başarısızlığında birçok unsur rol oynadı. MİT’in darbe girişimini haber alması sonrasında, yönetime el koyma girişiminin harekete geçme saatinin erkene çekilmek zorunda kalınması FETÖ’cülerin başarısızlığında çok önemli bir rol oynadı. Her şeyi inceden inceye planlayanlar, Allah’ın lütfu sayesinde darbenin haber alınması sonrasında, paniklediler.. Darbe saatini erkene alarak, yine de hain planlarında ısrar ettiler. Ama başaramadılar.. 15 Temmuz Zaferi önce Allah’ın yardımı, sonra Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu ve son olarak da milletin direnişi sayesinde kazanılmıştır.

FETÖ’cüler riyakârdı

-Uzun yıllar siyasi hayatın içinde olan bir gazeteci olarak, FETÖ’cülerin devletin her kademesine sızmasında neyin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

FETÖ’cülerin en bariz özellikleri çok iyi takiyye yapmaları, riyakâr olmalarıdır.. Akit Medya olarak, biz kuruluşumuzdan itibaren, sürekli bu grupla ihtilaf yaşadık. Bir anlamda çatışma içerisinde olduk. Bunların savunduğu ılımlı İslam’a karşı bizler, “Müslüman’a şefkatli, kâfire şedid olacağız” dedik. Yani temelde bunlarla ters düşünüyorduk. Onlar da, Akit’e yönelik kirli bir algı operasyonu da yürüttüler. Gerek Cuma dergisinin ilk çıkışında, gerekse Akit’in ilk çıkışında, Anadoluda’ki abonelerimize, “Akit’i alırsanız başınız belaya girer” diyerek, kendi gazetelerine çekmeye çalıştılar. Akit’i sürekli, gayrimeşru bir yayın organı gibi göstermeye çalıştılar.

-Darbeler tarihinde, postmodern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat için neler söylersiniz?

28 Şubat sürecinde de darbeye karşı çıkma şuuru vardı ama, rahmetli Erbakan Hoca, ‘sokağa çıkmayın’ dedi. Hoca o günkü şartlar içerisinde risk almanın, getirisinden daha fazla götürüsünün olacağını düşündü. Daima sükuneti tavsiye etti. Bir de hocanın mizacı, darbeye karşı halk direnişini organize etmeye uygun değildi. Hoca, konuları konuşarak, ikna ederek çözme meyillisi idi. 15 Temmuz’daki mücadele ise, Erdoğan’ın mizacına uygun bir direnişti.

-15 Temmuz zaferi ümmet için ne anlam ifade eder?

Halkı Müslüman olan devletlerin kahir ekseriyeti maalesef Batı’nın sömürgesidir. Bunda en önemli rol de, bu ülkelerin yöneticilerinin Batı hayranlığıdır...

İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunda devlet deneyimi yok. İslam dünyası ayağa kalkacaksa Türkiye önderliğinde kalkacak. Bu bayrak Türkiye’de düştü tekrar ülkemizde inşallah ayağa kalkacak. Allah muhafaza bu darbe başarılı olsaydı, hem Türkiye bitecekti hem de İslam ülkelerinin ayağa kalkma ihtimalleri sonlanacaktı. Ümmetin geleceği de tehlikeye girecekti. Bu darbenin başarısız olması ümmetin geleceği açısından da ümitlerimizi canlı tutmaya yaradı.

Akit her zaman darbecilere direndi

-Gazetesi, televizyonu, internet sitesi, sosyal medyadaki etkin paylaşımları ile önemli bir medya grubunun başındaki isim olarak 15 Temmuz akşamı Türk medyasının tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akit Medya Grubu kurulduğu günden bugüne kadar darbecilerle ve vesayet odaklarıyla hep mücadele etmiştir. Onlara direnmiştir. 15 Temmuz akşamı da biz aynı şuurla hareket ettik. Türk medyasının kahir ekseriyeti de; 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerindeki cuntaya destekçi tavırlarının aksine 15 Temmuz darbesine net bir tavır koydu. Hain teşebbüsün karşısında yer aldı.

Bu da, 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğramasında önemli rol oynamıştır. Sonrasındaki dönemde, bazı medya organlarında, FETÖ’cü darbecilere destek mahiyetinde savunmalar yapılıyor olsa da, darbe sırasında çok küçük bir azınlık dışında, Türk medyası darbeye karşı çıkmıştır.