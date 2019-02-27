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"Millet cevabını sandıkta verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Türkiye'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek. Önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine, davasına verilmiş bir oydur"- "Çünkü biz 17 yıldan beri bu milletle beraber önce siyaset üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık, millet iradesini tam anlamıyla egemen hale getirdik. Sonra devletin içerisine sızmış yapıları tasfiye ettik. Şimdi Türkiye, tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam ediyor"- "Verdiğimiz mücadele, bir siyasi mücadeleden ziyade bir memleket meselesidir"

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
"Millet cevabını sandıkta verecek"

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek. Önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine, davasına verilmiş bir oydur." dedi.

Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de, sınıf arkadaşının babası 93 yaşındaki Hasan Basri Fidan'ı evinde ziyaret etti. Fidan ile bir süre sohbet eden Ünal, daha sonra AK Parti'nin Cedidiye Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışına katıldı.

Burada partililerle selamlaşan Ünal, açılış kurdelesi kesildikten sonra AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, yerel seçimlerine az bir süre kaldığını söyledi.

Faruk Özlü'nün, Düzce için şans olduğunu belirten Ünal, "Milletin bize verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmekten, bu millete ait olmaktan, bu millete layık olmaktan onur duyan insanlarız. Sayın Bakanım (AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü) bürokraside en üst düzeylerde görev aldı ve Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarlarındandır. O yüzden Düzce'de hem bakanlık deneyimi olan hem de bürokrasi deneyimi olan bir belediye başkanının olması özellikle gençler için çok büyük bir şans." diye konuştu.

Ünal, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Seçimi kazanıyoruz diye bakmayın. Mesele Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; Türkiye'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek. Önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine, davasına, verilmiş bir oydur. Çünkü biz 17 yıldan beri bu milletle beraber önce siyaset üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık, millet iradesini tam anlamıyla egemen hale getirdik. Sonra devletin içerisine sızmış yapıları tasfiye ettik. Şimdi Türkiye tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam ediyor."

- "Zillet ittifakı deyince kızıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Türkiye'nin önemli eşiklerden geçtiğini dile getirerek, "Bugün Türkiye savunma sanayisinde bağımsız duruma gelmiş durumda. Çünkü en son ANKA'nın motorunu yapmayı başardık. O halde verdiğimiz mücadele, bir siyasi mücadeleden ziyade bir memleket meselesidir. Verdiğimiz her oy, bir memleket meselesinin, bir memleket sevdasının, tam bağımsız Türkiye'nin mücadelesinin bir gereği. Şimdi birileri kendilerine 'Millet İttifakı' diyor ya biz onlara 'Zillet İttifakı' deyince kızıyorlar. O ismi hak etmek için önce milletin yanında durmak, milletin hassasiyetlerine saygı duymak ve milletle beraber yol yürümek gerekir. Biz 'Cumhur İttifakı' ile yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın siyasetle ilgili güzel bir özelliği var. Memleket meselesi olduğunda biz kenetleniyoruz. Kendi siyasetimiz olduğunda centilmence yarışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
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