Millet buluşması’nın ilki köseler köyünde gerçekleşti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri kapsamında Millet Buluşmalarına Köseler Köyü ile başladı.

Millet Buluşması adı altında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunların çözümü için çeşitli notlar aldı. Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada vatandaşların problemlerini dinleyen Başkan Şayir, “Halkımızın taleplerini yerinde çözüme kavuşturma adına millet buluşmalarımızı sık sık farklı mahallelerimizde gerçekleştireceğiz. Önümüzde ki aydan itibaren 40-50 kişilik ekibimiz ile birlikte bütün köylere çıkarma yapıp eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağız. Her türlü sorunları çözeceğiz. Yüzümüz gülerek çıkacağız. Bizler geldiğimiz günden beri tasarruf ve gelir arttırıcı yollar arıyoruz. Bunu da vatandaşa hizmete çevireceğiz. Bütün birim müdürlerimiz ile buradayız. Sizin istek ve sorunlarınızı dinleyerek çözüme kavuşturacağız. En verimli belediyecilik faaliyetinin sadece altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemeden ibaret olmadığını iyi biliyoruz. Bu bakımdan olağan belediyecilik anlayışının ötesine geçerek gönülleri fetheden ve vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiren çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.