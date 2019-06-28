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Millet Bahçesinde inceleme

Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 17:30
Millet Bahçesinde inceleme

Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, seçim vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi inşaatına başlanıldı.


Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilgili kurum temsilcileri ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu.


Sivas Millet Bahçesi projesini hakkında yetkili firma temsilcileri ile görüşen Başkan Bilgin ve Vali Ayhan, projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı.


Şantiye alanında incelemelerde bulunduktan sonra değerlendirmede bulunan Bilgin, eski stadyumun yerine millet bahçesi yapılması için alınan ortak kararın ardından çalışmaların başladığını ifade ederek; "Seçim döneminde bizim projelerimiz arasında da yer almaktaydı. Yaklaşık 55 bin metrekarelik alan inşallah 5 ay gibi kısa bir zaman sonra şehrimize değer katacak bir proje olarak hizmete girecek." dedi.


Projede her detayın düşünüldüğünü dile getiren Bilgin; "Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, hanımlar ve gençlik merkezinin de inşa edilmesiyle birlikte bölgenin ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak ve değer katacak bir proje olacak. Bugün de projeyi yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunduk. İnşaat ve yapım işleri sıkıntısız bir şekilde devam ettiği sürece yeni yıldan itibaren millet bahçesi hizmete girmiş olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, ilgili kurumlarımıza ve sivil toplum örgütlerimiz ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Amacımız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir inşa etmek. En büyük avantajımız da güç birliğimiz olacaktır." şeklinde konuştu.


Vali Salih Ayhan ise, projenin Sivas’a kazandırılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek,"Vatandaşımızın titizlikle takip ettiği projeyi, eksiksiz ve ilimize yakışır bir şekilde tamamlayacağız. Burası bu bölgenin akciğeri olacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:30
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