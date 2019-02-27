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Millet Bahçesi meydana çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Işıklar’da yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Millet Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:15
Millet Bahçesi meydana çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Işıklar’da yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Millet Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Otoparkı, peyzajı ve süs havuzu tamamlan projede nostaljik açık tribünde üst gölgelik çatı imalatı yapılıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de bir ilke imza atarak Işıklar’daki eski stadyumu yeşil alana dönüştürmek üzere yıkmıştı. Eski stadyum alanında yapımına devam edilen Millet Bahçesi Projesi içerisindeki çalışmaların etap etap tamamlanmasıyla proje tüm görsel güzelliğiyle meydana çıktı.



Efsane tribüne gölgelik çalışması


Proje kapsamında yer altında inşa edilen 3 katlı otopark hizmete hazır hale geldi. 73 metre çapındaki ışıklı süs havuzu ile otopark üzerindeki kuru havuzun yapım işi tamamlandı ve test aşamasına getirildi. Mevcut ağaçların korunduğu projede görsel güzellik sunan 18 hurma ağacı dikimi yanında şu ana kadar 250 ağaç ile endemik çalı, mevsimlik çiçek ve Antalya’ya özgü tropik bitkilerinin de içinde bulunduğu 8 bin bitkinin dikimi gerçekleşti. Millet Bahçesi’ne 17 bin 500 metrekare rulo çim ekimi ve yeşillik çalışmaları da tamamlandı. Nostalji olarak yeniden inşa edilen açık tribünün üst gölgelik çatı imalatı ise sürüyor. Önümüzdeki hafta da tribünün üst kaplama çalışması gerçekleşecek.



Millet Kıraathanesi de hizmet verecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan ‘Millet Kıraathanesi’ de proje kapsamında hayata geçecek. Millet Bahçesi Projesi kapsamında aynı alanda hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi’nin de çelik imalatı inşası gerçekleşiyor. Çalışmalar tamamlandığında Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile birlikte Millet Bahçesi kapılarını misafirlerine açacak. Meydanı, parkları, sosyal ve kültürel alanları ile Antalya, yemyeşil bir yaşam alanına kavuşacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:15
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