Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor

Gaziantep’te yapımı süren Millet Bahçesi için Kamil Ocak Stadyumu’nun yıkılmasının ardından ardından 4 katlı Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımına da başlandı.

Gaziantep’te yapımına başlanan 70 dönümlük Millet Bahçesi ve cami için Kamil Ocak Stadyumu’nun yıkımının tamamlanmasının ardından 1992 yılında hizmete giren 4 katlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımına da başlandı.

Gaziantep’te Kalyoncu Şehir Stadı’nın yapımının tamamlanmasının ardından Kamil Ocak Stadı’nın yıkımı gerçekleştirilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yıkım çalışmalarına ise kurum personel ve eşyalarının ise Binevler Mahallesi’ndeki yeni yerine taşınmasıyla başlandı. Yıkımı gerçekleştiren firma temsilcisi Tahir Yalçın, 2 gündür devam eden yıkım çalışmalarının 7-8 gün daha süreceğini ifade etti.

Yıkım çalışmalarının yürütüleceği üçüncü bina olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu için ise mahkeme kararının beklendiği öğrenildi.