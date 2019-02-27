0553 313 94 23

Millet Bahçelerinin ağaçları Sakarya'da üretiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz seçim döneminde açıkladığı Millet Bahçelerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Peki Millet Bahçeleri'nde yer alacak ağaçlar nerede ve nasıl üretiliyor? İşte cevabı...

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
Millet Bahçelerinin ağaçları Sakarya'da üretiliyor

Türkiye'nin birçok yerinde inşa edilmeye başlanan Millet Bahçeleri, süs bitkileri ve ağaç yetiştiriciliğini de gündeme getirdi. Millet Bahçeleri için ağaç ve süs bitkileri ihtiyacının büyük bir kısmı Sakarya'dan karşılanıyor. 

20 yıldır süs bitkileri yetiştiriciliği sektöründe yer alan Sakarya Plant'ın sahibi Süleyman Üstün, Millet Bahçeleri için süs bitkileri ve ağaç yetiştiren üreticlerden biri...

Konuya ilişkin Timetürk'e konuşan Üstün, bu alanda yapılan çalışmalarla son 10 yılda peyzaj sektöründe dışa bağımlılığın azaldığını belirtti. 

Millet Bahçeleri projesine dikkat çeken Üstün, "Sakarya'da yapılan süs bitkileri yetiştiriciliğinde yüzde yüz yerli üretim yapılıyor. Özellikle Millet Bahçeleri projesi ile birlikte bu alandaki dışa bağımlılık azaldı hatta ağaç ve süs bitkileri ihraç etmeye başladık." dedi. 

Millet Bahçeleri'nin sektörü beslediğini ifade eden Üstün, "Avrupa'nın çeşitli bölgelerine, özellikle de İtalya'ya ağaç ihraç ediyoruz." dedi.

TOKİ'nin piyasadaki ağaç sayısını tespit ederek Millet Bahçeleri'ni projelendirdiğini ifade eden Üstün, Sakarya'nın bu iş için çok uygun ve elverişli olduğunu ise şu sözlerle açıkladı.

"Sakarya, gerek toprak yapısı gerekse sulama imkanları ile süs bitkisi yetiştiriciliği sektörü için son derece uygun bir bölge. Sakarya, ayrıca merkezi bir konumda olması nedeniyle de bu açıdan çok uygun bir şehir. Sektördeki diğer firmalar gibi biz de Sakarya Plant olarak 20 yıldır burada birçok projeye süs bitkisi sağladık."

Türkiye'nin bu sektörde öncü ülke olabileceğinin altını çizen Üstün, Bu alanda ithalatı azaltmak için belediye ve kamu kurumlarına, sektöre verdikleri desteklere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde hükümet programına aldığı projelerden biri. Özellikle Atatürk Havalimanının yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin nasıl olacağı merak ediliyor. Dünyaca ünlü Central Park'ın 4 katı büyüklükte olması planlanan Millet Bahçesi için çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Millet Bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin açılışını yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
  1. Sakarya
  2. milllet bahçesi
  3. sakarya
  4. ağaç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet Bahçelerinin ağaçları Sakarya'da üretiliyor
    1. Millet Bahçelerinin ağaçları..
    2. “Mikrofon Delisi” dünya evine girdi
    3. Erdoğan-Deby ortak basın toplantısı
    4. Suriye’ye komando birlikleri sevk..
    5. Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı
    6. Hindistan'a ait helikopter düştü! 6 ölü
    7. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    8. Dörtyol’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    9. Fatih Portakal darbeci Sisi yönetimine..
    10. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    11. ABD-Özbekistan siyasi istişareleri
    12. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    13. Yangına ilk müdahaleyi çocuklar yaptı
    14. Metruk binada çıkan yangın mahalleyi..
    15. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
    16. "Devletten güçlü sponsor olmaz"
    17. Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak..
    18. Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun..
    19. Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL..
    20. Falezlerden düşen şahsı deniz polisi..
    21. Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait..
    22. Denizden yatak da çıktı halı da
    23. Polis aracının camını çatı katından..
    24. BM'den Hindistan ve Pakistan'a..
    25. Katalan liderlerin davasında eski..
    26. Katar Hava Yolları Afrika'da..
    27. Otomobil seyir halindeyken alev aldı
    28. YTB "Türkçe Ödülleri Yarışması"..
    29. Erdoğan ve İdris Debi Itno'dan ortak..
    30. İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor