Millet Bahçelerinin ağaçları Sakarya'da üretiliyor

Türkiye'nin birçok yerinde inşa edilmeye başlanan Millet Bahçeleri, süs bitkileri ve ağaç yetiştiriciliğini de gündeme getirdi. Millet Bahçeleri için ağaç ve süs bitkileri ihtiyacının büyük bir kısmı Sakarya'dan karşılanıyor.

20 yıldır süs bitkileri yetiştiriciliği sektöründe yer alan Sakarya Plant'ın sahibi Süleyman Üstün, Millet Bahçeleri için süs bitkileri ve ağaç yetiştiren üreticlerden biri...

Konuya ilişkin Timetürk'e konuşan Üstün, bu alanda yapılan çalışmalarla son 10 yılda peyzaj sektöründe dışa bağımlılığın azaldığını belirtti.

Millet Bahçeleri projesine dikkat çeken Üstün, "Sakarya'da yapılan süs bitkileri yetiştiriciliğinde yüzde yüz yerli üretim yapılıyor. Özellikle Millet Bahçeleri projesi ile birlikte bu alandaki dışa bağımlılık azaldı hatta ağaç ve süs bitkileri ihraç etmeye başladık." dedi.

Millet Bahçeleri'nin sektörü beslediğini ifade eden Üstün, "Avrupa'nın çeşitli bölgelerine, özellikle de İtalya'ya ağaç ihraç ediyoruz." dedi.

TOKİ'nin piyasadaki ağaç sayısını tespit ederek Millet Bahçeleri'ni projelendirdiğini ifade eden Üstün, Sakarya'nın bu iş için çok uygun ve elverişli olduğunu ise şu sözlerle açıkladı.

"Sakarya, gerek toprak yapısı gerekse sulama imkanları ile süs bitkisi yetiştiriciliği sektörü için son derece uygun bir bölge. Sakarya, ayrıca merkezi bir konumda olması nedeniyle de bu açıdan çok uygun bir şehir. Sektördeki diğer firmalar gibi biz de Sakarya Plant olarak 20 yıldır burada birçok projeye süs bitkisi sağladık."

Türkiye'nin bu sektörde öncü ülke olabileceğinin altını çizen Üstün, Bu alanda ithalatı azaltmak için belediye ve kamu kurumlarına, sektöre verdikleri desteklere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde hükümet programına aldığı projelerden biri. Özellikle Atatürk Havalimanının yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin nasıl olacağı merak ediliyor. Dünyaca ünlü Central Park'ın 4 katı büyüklükte olması planlanan Millet Bahçesi için çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Millet Bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin açılışını yapmıştı.