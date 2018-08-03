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Millet Bahçeleri hangi illere yapılacak? Erdoğan 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da kurulacağını açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?

03 Ağustos 2018 Cuma 16:29
Millet Bahçeleri hangi illere yapılacak? Erdoğan 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında millet bahçelerine de yer verdi. Erdoğan millet bahçeleri konusunda şunları söyledi: "Millet Bahçeleri beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına, 22’sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nı 29 Ekim’de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı’ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında neler var? Cumhurbaşkanı ve 16 bakanlığın 100 günlük icraat programı vaadleri

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 16:29
  1. Konya
  2. millet bahçesi
  3. konya meram
  4. kayaşehir
  5. esenyer millet bahçesi

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